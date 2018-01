iPhone X : Apple songerait déjà à mettre fin à l’aventure

La firme de Cupertino envisagerait de tirer un trait sur l’iPhone X plus tôt que prévu selon l’analyste de KGI Securities, Ming-Chi Kuo. Dès l’été 2018 ?

Ce devait être un emblème. Un smartphone pour fêter les 10 ans de l’iPhone qui allait « ouvrir la voie aux smartphones pour la prochaine décennie » selon les mots de Tim Cook durant une Keynote de présentation. L’iPhone X pourrait bien au final n’être bientôt plus qu’un souvenir, un accessoire de collection.

Apple pourrait signer la fin de l’iPhone X dès cet été

C’est en tout cas ce qu’affirme le toujours très bien informé Ming-chi Kuo, analyste chez KGI. Pourquoi ? Parce que les consommateurs chinois boudent ce modèle auquel ils préfèrent l’iPhone 8 Plus doté d’un plus grand écran, d’une plus grande surface tactile et surtout vendu à un prix jugé plus raisonnable. En conséquence, les chiffres dans les chaînes de production sont déjà en baisse et la fabrication pourrait prendre fin cet été. Il disparaîtrait ensuite du catalogue des smartphones proposés par la marque.

Ce serait la seconde fois dans l’histoire d’Apple qu’un smartphone est arrêté moins d’un an après sa mise en vente. Le modèle précédent était le 5C. Les deux autres modèles sortis l’an dernier, l’iPhone 8 et 8 Plus seraient eux maintenus pour l’instant. A l’heure actuelle, on trouve aussi à la vente les iPhone 7, 7 Plus, 6,s, 6s Plus et SE. Une gamme étendue qui permet de vendre des smartphones de 419 à 1328 €.

Trois nouveaux modèles en 2018 ?

Trois autres modèles seraient lancés par Apple cette année. D’un côté, les successeurs de l’iPhone 8 et 8 Plus. Des modèles qui compteraient sans doute sur un écran OLED ou la reconnaissance faciale Face ID introduits par l’iPhone X. Les rumeurs font aussi état d’un iPhone X Plus qui s’attaquerait aux défauts du premier, avec un objectif clair et net : convaincre les marchés asiatiques.

Une bonne nouvelle toutefois si vous avez déjà investi dans un iPhone X, d’ici quelques années, ce smartphone pourrait bien devenir collector et se revendre très cher. De quoi justifier un investissement tardif ?