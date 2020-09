Iron Man : cet acteur qui pourrait devenir le nouveau Tony Stark

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur les derniers Marvel. Si vous avez vécu dans une cave au cours des 24 derniers mois, mieux vaut passer votre chemin.

Comment remplacer Iron Man ? Robert Downey Jr pourrait-il faire son retour dans le Marvel Cinematic Universe ? Deux questions qui obsèdent les fans depuis le dénouement funeste du dernier blockbuster Marvel. Si l’acteur ne devrait à priori pas faire de retour à l’écran, ce n’est pas forcément le cas de son personnage, comme on l’entend désormais avec insistance.

Iron Man avec l’acteur phare du XXIe siècle ?

Pour rappel, Robert Downey Jr. est mort dans Avengers : Endgame, se sacrifiant pour sauver le monde face à Thanos. Mais, le super-héros Iron Man pourrait donc revenir à l’écran. Comment ? Grâce à une spécificité du MCU, qui va être introduite à travers la série Wandavision sur Disney+ puis avec le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness : les multivers et les réalités parallèles.

Concrètement, cela veut dire que les super-héros pourraient connaître plusieurs versions différentes, dans des réalités alternatives. Or, selon l’influenceur Daniel Ritchman, un autre Tony Stark serait à l’étude. Pour le jouer à l’écran ? Personne d’autre que Tom Cruise, géant du cinéma de ces dernières années.

Ils sont en train de réfléchir à différentes apparitions intéressantes, pour jouer des versions différentes des personnages que l’on connait dans Doctor Strange. Un des exemples que j’ai entendus c’est qu’ils pensent à Tom Cruise pour jouer un Tony Stark d’une autre planète.

Rien n’est bien sûr complètement acté pour l’instant, mais la perspective aurait de quoi faire plaisir aux fans. A fortiori quand on repense à ce montage vidéo qui s’était déjà penché sur le sujet l’an dernier. Reste désormais à voir si l’information passera le stade de la rumeur. Pour rappel, Tom Cruise avait été approché par le passé pour jouer ce rôle. Mais difficile d’imaginer le voir signer pour un simple cameo.