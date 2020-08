Jack Dorsey répond à Elon Musk et critique sa vision du travail

Quels conseils peut donner un chef d’entreprise à succès pour les autres entrepreneurs ? Selon Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et le patron de la fintech Square, reprendre des techniques qui ne sont pas les notre n’est pas judicieux.

Dans le podcast « The Boardroom : Out of Office », Jack Dorsey a en particulier parlé des coulisses de son travail, entre ce qui le motivait, son emploi du temps quotidien et comment éviter l’épuisement professionnel.

Rich Kleiman, l’homme derrière le micro du podcast et connu pour être le fondateur de Thrity Five Ventures et manager du basketteur Kevin Durant a fait référence à des propos tenus par Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX.

Dans une interview avec le New York Times, il avait expliqué les débuts de sa carrière d’entrepreneur en indiquant travailler 120 heures dans la semaine, et 20 heures par jour.

« Ce sont des conneries » jugeait Jack Dorsey. Non pas qu’Elon Musk n’ait pas pu tenir, mais que ce dernier soit la recette du succès. Aujourd’hui, Elon Musk a d’ailleurs bien réduit son emploi du temps, entre 80 et 90 heures par semaine.

Jack Dorsey, une routine très stricte

L’animateur du podcast avait demandé à Jack Dorsey si les jeunes fondateurs de startups devaient s’inquiéter de leur épuisement professionnel, ce à quoi l’homme a répondu : « 100 % ».

Pour lui, la clé de la réussite est de se trouver une méthode personnelle, qui fonctionne le mieux avec nous, au lieu de vouloir imiter ce que font d’autres entrepreneurs à succès.

Pourtant, Jack Dorsey n’est pas des plus souples quand il s’agit de routine de travail. Sur son compte Twitter et en interview, il a régulièrement fait part de son impressionnante organisation matinale et journalière.

Sa journée débute à 5h par un saut dans un bain d’eau glacée suivi d’un sauna, avant de passer une heure à méditer. Ensuite, il s’est habitué à marcher l’équivalent de 8 kilomètres le matin pour rejoindre son travail.

Ce n’est que le soir qu’il prend sa première collation, avant d’enchaîner à nouveau sur une heure de méditation et écrire des notes personnels avant d’aller se coucher.