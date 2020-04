Le patron de Twitter donne un milliard de dollars pour la lutte contre le coronavirus

Beaucoup d’entreprises et de particuliers se mobilisent dans la lutte contre le coronavirus depuis sa découverte et le début de sa propagation au mois de janvier. Après plusieurs dirigeants de sociétés technologiques, c’est au tour du patron de Twitter d’annoncer un don visant à lutter contre la pandémie actuelle.

Jack Dorsey a révélé qu’il faisait une donation d’un milliard de dollars en actions de sa deuxième société Square, ce qui représente pas moins de 28% de sa fortune. Il s’agit là d’un des dons les plus conséquents depuis la découverte du coronavirus. Toutefois, l’argent en question ne servira pas seulement à lutter contre ce dernier, précise le fondateur et dirigeant de Twitter.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020