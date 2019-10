James Gunn va-t-il privilégier DC Comics ou Marvel ?

James Gunn et les histoires de super-héros, c’est une histoire d’amour, de haine et de révélations. Le réalisateur, adulé pour son adaptation des Gardiens de la Galaxie a été voué aux gémonies pour Disney, coupable d’avoir publié des tweets il y a 10 ans, ensuite jugés offensants. S’il a ensuite eu droit à son retour en grâce et sera bien aux commandes des Gardiens de la Galaxie Vol 3, il a entretemps cédé aux sirènes de DC Comics qui a sauté sur l’occasion pour lui confier la suite de Suicide Squad. La question que nombre d’observateurs se posent est de savoir de quoi sera fait l’avenir de James Gunn. On fait le point.

James Gunn ne veut pas encore choisir

Il faut le reconnaître, James Gunn est dans une situation plus que favorable. Warner Bros et Disney le veulent. Il pourrait bien avoir le droit de faire ce qu’il veut d’un côté comme de l’autre. Mais justement, que veut-il ? On sait déjà qu’il retournera chez Marvel après avoir fait Suicide Squad. Le prochain opus des Gardiens de la Galaxie a même été légèrement repoussé pour cela. Mais ensuite ? Et bien on l’ignore encore. Et selon Heroic Hollywood, lui aussi. Il n’aurait tout simplement pas décidé ce qu’il y aura ensuite au programme pour lui.

On imagine sans peine qu’il voudra au moins faire un break. Après tout, enchaîner deux films de super-héros avec un profil aussi attendu médiatiquement devrait être plutôt pesant physiquement et mentalement pour lui.

Il pourrait aussi décider de changer de registre, notamment pour faire réagir Martin Scorcese. Le réalisateur de Taxi Driver considère en effet que Marvel et les films de super héros ne sont pas du cinéma et il n’en a pas vu. Une réplique qui aurait attristé James Gunn, n’appréciant pas d’être ainsi jugé par un de ses réalisateurs favoris.

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8 — James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019