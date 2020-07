Jean-Claude Van Damme : que vient-il faire sur Netflix ?

Dans les choix de ses acteurs, de ses têtes d’affiches, Netflix n’hésite parfois à prendre de sérieux risques. Dans certains cas, ce sont bien sûr de parfaits inconnus, qui explosent aux yeux du grand public. Mais on trouve aussi l’incroyable exemple d’Adam Sandler, un acteur loin d’être majeur du côté d’Hollywood, mais qui fait un véritable carton sur la plateforme. Le mélange d’une incroyable base de fans et de l’algorithme de Netflix, plus quelques idées bien senties. Autant dire que l’on se demande tout de suite si la plateforme de streaming n’a pas en tête de récidiver avec… Jean-Claude Van Damme.

Jean-Claude Van Damme, un revival sur Netflix

L’acteur a eu son heure de gloire à la fin des années 80 et surtout dans les années 90, avec des rôles dans lesquels il fait jouer ses muscles dans le cinéma d’action. Mais depuis, « Les Muscles de Bruxelles », comme il est surnommé aux Etats-Unis, a quelque peu changé de registre. Après avoir connu une période de vide, il a rebondi avec un film baptisé « JCVD » en 2008 aux allures de semi-autobiographie. On a ensuite pu entendre sa voix dans Kung Fu Panda 2 (puis le 3) et il a renoué avec le cinéma d’action en apparaissant dans Expendables 2. Officiellement, il a annoncé l’an dernier, que le film The Tower serait son dernier film.

Pourtant, comme on a pu le découvrir sur une publication Twitter, Netflix va désormais miser sur l’acteur. On le découvre en train de faire un grand écart sur le logo de la plateforme de streaming. Reste à savoir ce que va y faire l’acteur de 60 ans ? Basiquement, on pourrait imaginer que c’est sa filmographie qui va débarquer.

Mais, selon les informations du site Satellifax, il s’agit bien d’un film, dans lequel il joue avec Alban Ivanov et Patrick Timsit. Baptisé « Le Dernier Mercenaire », le film est en tournage depuis le 24 juillet. L’histoir eest celle d’un ancien agent des services secrets qui est de retour en France pour sauver un fils qu’il n’a jamais rencontré. Difficile de croire qu’il pourrait vraiment s’agir d’un one-shot. Le début d’une belle histoire d’amour ?