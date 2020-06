Pourquoi les films d’Adam Sandler marchent-ils autant sur Netflix ?

Uncut Gems, Murder Mystery, ou encore Hubie Halloween (bientôt sur Netfix), The Do-Over, The Ridiculous Six comme producteur et scénariste. Qu’ont en commun ces cinq films d’Adam Sandler ? Ils sont tous sur Netflix. Ces dernières années, pour voir un de ses projets, c’est sur la plateforme de streaming qu’il faut se rendre en raison d’un accord déjà renouvelé à deux reprises entre les deux camps. Surtout, chaque nouveau projet décroche des records d’audience et ce peu importe la qualité parfois toute relative des films. Comment expliquer une telle situation pour un acteur qui s’il a toujours été prolifique, n’est pas non plus le roi d’Hollywood.

Adam Sandler parle aux fans

Tout commence en 2014. A l’époque, Adam Sandler vient de vivre son pire échec cinématographie avec That’s My Boy. Sony met alors un veto à son prochain projet de film. C’est l’occasion saisie par Netflix pour s’engouffrer dans la brèche. Pour l’acteur, passer du cinéma au streaming n’a rien d’évident. Il est passé des séries au cinéma par le passé. Sortir des salles obscures pourrait donc ressembler à une sorte de retour en arrière. Mais Netflix lui offre deux choses importantes : une liberté d’action, avec un accord déjà renouvelé à deux reprises et le fait qu’il soit désormais une propre marque à lui-même. Cela transparaît notamment du côté des chiffres. En janvier 2020, Netflix expliquait ainsi que ses utilisateurs ont passé l’équivalent de 2 milliards d’heures à regarder des « Sandler Originals » sur Netflix.

Adam Sandler peut aussi éviter plus facilement les critiques de cinéma. Si du côté d’Hollywood il a longtemps refusé de leur parler, ceux-ci ont rarement été tendres à son égard. Netflix lui offre un canal direct. La plateforme joue sur les données, pas sur les critiques. Ces mêmes données qui ont permis de voir avant même 2014 le potentiel qu’il avait auprès des fans, font aujourd’hui des merveilles du côté de l’algorithme de recommandation.