Jeep e-Bike : un nouveau vélo électrique tout-terrain surpuissant ?

Un VTT électrique chez Jeep !

Ce week-end s’est déroulée la finale du Super Bowl, qui a (comme toujours) permis à certains annonceurs de diffuser de nouvelles publicités, pour profiter de l’audience toujours extraordinaire de ce gigantesque show US. Du côté de chez Disney, on a par exemple profité de l’occasion pour confirmer une triplette de nouvelles séries Marvel sur Disney+. Pour Jeep, cela a été l’occasion d’exhiber son Gladiator… mais aussi un nouvel e-Bike !

En effet, si Jeep a diffusé une publicité vantant son Gladiator à l’occasion du SuperBowl, la vidéo est également l’occasion d’apercevoir, très brièvement, ce futur e-Bike. Pour l’occasion, Jeep a fait appel à l’acteur Bill Murray, et la vidéo reprend le thème du film « Un Jour sans Fin » (ou Groundhog Day en version originale), lancé en 1993, avec ce même Bill Murray donc.

Même si les informations concernant ce Jeep e-Bike sont encore très minces, on sait que ce VTT électrique disposera de pneus (très) larges de 4,8″, avec un cadre tout suspendu et des freins à disque. Côté moteur, Jeep s’est associé à Bafang pour équiper son e-Bike d’un moteur de 750W, qui peut grimper jusqu’à 1600W. Un moteur qui développe un couple impressionnant de 160 Nm.

Le vélo électrique tout-terrain signé Jeep devrait également abriter une batterie de 52V, de quoi permettre une autonomie d’un peu plus de 60 km. Jeep annonce avoir développé ce nouveau VTT avec la marque spécialisée QuietKat. Selon le constructeur : « C’est le VTT électrique tout-terrain le plus performant qui existe. Quand la route se termine, votre aventure continue avec ce tout nouveau Jeep e-Bike« .

Côté disponibilité, ce vélo tout-terrain Jeep e-Bike sera disponible dans le courant du mois de juin. A l’heure actuelle, le constructeur n’a pas dévoilé le moindre tarif. On ne sait pas non plus, pour le moment, si le vélo signé Jeep sera disponible ou non en Europe. Patience donc…