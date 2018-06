Bientôt un jeu vidéo Stranger Things, par Telltale Games

La série évènement de Netflix, Stranger Things, va prochainement être déclinée en jeu vidéo, via Telltale Games.

Stranger Things à la sauce Telltale Games

Depuis quelques années déjà, le développeurs Telltale Games prend un malin plaisir à proposer des adaptations vidéoludiques de licences telles que The Walking Dead, Batman, Game of Thrones ou même Minecraft. Des jeux vidéo épisodiques, dans lesquels le joueur est confronté à divers choix qui influent (plus ou moins) la suite de l’aventure. Récemment, Telltale Games a fait l’objet d’une lourde restructuration, mais cela n’empêche pas le studio d’annoncer, via Twitter, un nouveau projet de choix.

En effet, dans le cadre de l’E3 2018, Telltale Games a donc confirmé le développement d’un nouveau jeu tiré de la licence Stranger Things. La série signée Netflix va donc faire l’objet d’une adaptation en jeu vidéo, avec une sortie programmée sur consoles et PC. Rappelons au passage que la saison 3 est actuellement en cours de tournage, et arrivera dans les prochains mois sur la plateforme de VOD.

On imagine évidemment que Telltale Games proposera une nouvelle fois un jeu épisodique qui demandera au joueur d’effectuer différents choix durant son aventure, quitte à sacrifier tel ou tel personnage au profit d’un autre. Reste à savoir maintenant si le jeu vidéo reprendra tous les personnages de la série, ou si Telltale Games proposera une aventure quelque peu différente, comme c’est le cas de sa vision de Game of Thrones ou de The Walking Dead par exemple.

Parallèlement, Telltale Games n’est pas peu fier d’annoncer que les cinq épisodes du jeu Minecraft : Story Mode seront également disponibles via Netflix cet automne. De cette manière, les joueurs pourront profiter de ce jeu original directement via leur télécommande ou depuis un dispositif iOS avec tout le confort du tactile. Pour les amoureux des jeux signés Telltale Games, rappelons que la dernière saison de The Walking Dead sera disponible à compter du 14 août prochain, sur PC, PS4 et Xbox One. La version Nintendo Switch est prévue pour la fin de l’année.