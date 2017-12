Selon David Harbour, l’interprète du Sheriff Hopper, il faudra attendre 2019 pour découvrir la saison 3 de la série Stranger Things. Une nouvelle qui ne devrait pas vraiment ravir les fans du show de Netflix. On vous explique les raisons de ce retard !

C’est une nouvelle qui ne devrait pas forcément faire plaisir aux fans. Selon David Harbour, qui joue le Sheriff Hopper, la saison 3 de Stranger Things ne devrait pas arriver sur Netflix avant 2019.

Les frères Duffer ont besoin de temps

On le sait déjà depuis le mois d’août dernier. La série Stranger Things créée par les frères Duffer sur Netflix aura le droit à une saison 3 et même probablement une saison 4. Avec de très bons résultats d’audience et une incroyable communauté autour de la série, difficile d’imaginer le service de streaming vidéo faire l’impasse. Mais, la date de sortie constitue encore la grande inconnue.

On en sait désormais un peu plus grâce à une interview donnée par David Harbour au magazine américain Variety. La nouvelle ne devrait pas vraiment vous ravir. « L’une des choses les plus difficiles pour les fans est que ça nous prend du temps pour faire les épisodes. Par exemple, vous n’aurez certainement pas la saison 3 avant 2019. Le fait est que, comme toutes les bonnes choses, les frères Duffer ont besoin de temps. Et ces mecs travaillent tellement dur ! Ils restent enfermés dans leur appartement et écrivent pendant 12, 14 heures par jour.«

Les théories sur la saison 3 pour patienter

Pour faire passer le temps, il ne nous reste donc plus qu’à nous occuper ! A la façon de Game of Thrones dont la septième et dernière saison devrait aussi arriver en 2019, les rumeurs vont désormais bon train sur l’histoire. On sait déjà quelle devrait être la trame temporelle grâce à une interview donnée par les frères Duffer début novembre. « On va devoir faire un saut dans le temps, parce que les jeunes acteurs ont déjà l’air plus vieux, on est obligés de faire ça. Déjà pour la saison 2, à l’origine on voulait ouvrir la saison sur Noël juste après les événements et après on s’est rendus compte que les enfants avaient déjà l’air plus vieux donc on a dû faire un saut dans le temps. «