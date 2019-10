Jeux vidéo et handicap : Lancement du Grand Tour #NSTG (Nous Sommes #TousGamers)

En 2019, on estime à 12 millions le nombre de personnes en situation de handicap en France. Parmi eux, de nombreux joueurs en difficultés qui ne peuvent pas jouer correctement aux jeux vidéo, car les jeux ou les accessoires ne sont pas adaptés. C’est dans cette idée de faire bouger les choses, dans l’optique de vouloir mettre en lumière des joueurs incroyables et très talentueux que l’année dernière fut lancé : Le Grand Tour #NSTG (Nous Sommes #TousGamers).

L’idée était de partir pour un road trip d’une semaine à travers toute la France pour rencontrer des joueurs en situation de handicap, mais aussi des associations pour parler de l’accessibilité dans le jeu vidéo. Après de très bons retours et une expérience incroyable, une seconde édition fut lancée en 2019. Une édition qui s’est déroulée du 20 au 30 août dernier et dont Presse-citron vous en parlait en août. Étant donné que Presse-citron.net est partenaire officiel de cette seconde édition !

Du 16 octobre au 01 novembre prochain, les huit épisodes du Grand Tour #NSTG Part.2 seront diffusés en live sur la chaîne YouTube Liberty’s. Voici précisément le programme de diffusion des différents épisodes.

RDV le Mercredi 16 Octobre 2019 à 20h pour la diffusion en LIVE du premier épisode du Grand Tour #NSTG Part.2. Voici le planning des autres épisodes, rendez-vous en novembre pour le Making Of.

J'ai vraiment beaucoup trop hâte et trop de pression désormais haha ! #TousGamers 💓 pic.twitter.com/ieSH7phixb — Chris’ (Liberty93) – #NSTG (@Chris_Liberty93) October 13, 2019

Le Grand Tour #NSTG – Épisode 01 : Alexandre

Le premier épisode se déroule du côté de La Rochelle et vous propose de découvrir Alexandre, un jeune joueur de 26 ans passionné de simracing (jeux de courses en ligne). Depuis son plus jeune âge, Alexandre rêve de devenir pilote de formule 1. Malheureusement, suite à son handicap c’est un rêve inaccessible… Enfin presque ! Car oui, grâce aux jeux vidéo et à sa team Race Clutch, Alexandre commence à devenir joueur semi-professionnel sur des jeux comme Formula One. Son dernier obstacle ? Les volants qui sont mal adaptés aux joueurs en situation de handicap. Fort heureusement, les choses vont bientôt changer !

Le Grand Tour #NSTG – Épisode 02 : L’École ArtFX

C’est donc le vendredi 18 octobre à 20h que le second épisode du Grand Tour #NSTG Part.2 sera diffusé en live ! Cette fois, direction la ville de Montpellier pour découvrir l’école d’animation ArtFX. Cette école propose plusieurs cursus dans l’animation de dessins animés, mais aussi dans le jeu vidéo ! Un épisode qui n’était pas prévu, mais qui s’est révélé être très intéressant avec de nombreux projets en cours et la participation d’un joueur de l’année dernière !

La suite des épisodes très bientôt !

Les prochains épisodes seront donc diffusés très bientôt ! Alors, restez à l’écoute pour ne rien rater de ce projet incroyable ! Un making of sera diffusé par la suite pour découvrir l’envers du décor et un dossier spécial sur le handicap sera également réalisé lors de la Paris Games Week du 30 octobre au 3 novembre 2019 prochain. Un événement qui sera couvert par Presse-citron.