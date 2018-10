Jeux vidéo : le programme Level Up de Facebook est disponible dans 21 pays, dont la France

Aujourd’hui, Facebook mise énormément sur la vidéo. Et l’une de ses stratégies pour avoir un maximum d’audience pour ses vidéos natives consiste à rendre son réseau social attractif pour les gamers. Ainsi, cette année, l’entreprise a par exemple lancé un portail dédié aux vidéos et aux Live de jeux vidéo. Et actuellement, il travaille également sur une application Android dédiée à ces contenus.

Pour les créateurs de contenus, Facebook a également créé un programme baptisé Level Up. D’après les explications de l’entreprise, ce programme a été conçu pour les créateurs qui débutent sur Facebook pour créer leurs communautés. Grâce à ce programme, les créateurs éligibles peuvent gagner de l’argent avec des ventes d’objets virtuels pendant les diffusions en direct. D’autre part, les créateurs éligibles ont également accès à de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de diffuser en 1080p/60fps.

Mais jusqu’à présent, la disponibilité du programme était assez limitée. Néanmoins, aujourd’hui, Facebook annonce l’arrivée de celui-ci dans 20 nouveaux pays, dont la France. Pour savoir si vous êtes éligible à ce programme, c’est par ici.

La nouvelle a été annoncée par l’entreprise sur son compte Twitter « Facebook Gaming ».

🇦🇺🇧🇷🇰🇭🇨🇦🇨🇱🇫🇷🇩🇪🇮🇳🇮🇩🇮🇪🇯🇵🇱🇦🇲🇾🇲🇽🇵🇪🇵🇭🇪🇸🇹🇼🇹🇭🇬🇧🇺🇸

Our Level Up Program for up-and-coming creators is now live in over 20 countries! Visit https://t.co/ofUA7NoUbg to check eligibility and make your stream a reality.

— Facebook Gaming (@FacebookGaming) October 30, 2018