Un joueur de Pokémon Go arrêté au volant avec… huit téléphones

Si Pokémon Go a logiquement terminé son heure de gloire connue lors de sa sortie en juillet 2016, il n’en reste pas moins que certains irréductibles continuent d’apprécier l’œuvre du studio Nantic. C’est le cas d’un américain qui a récemment été arrêté par les autorités alors qu’il jouait simultanément avec huit téléphones… au volant.

En effet, le sergent Kyle Smith, de la patrouille de l’État de Washington, a expliqué avoir vu un véhicule arrêté sur le bas côté d’une autoroute plutôt fréquentée. Il s’est donc rendu jusqu’à la voiture afin de savoir si son conducteur était en panne et s’il avait besoin d’aide.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm

— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) August 14, 2019