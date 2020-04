Jumanji : à quoi faut-il s’attendre dans l’épisode 3 ?

Après le succès des deux premiers épisodes de Jumanji avec Dwayne Johnson, on peut prédire que la saga aura le droit à une suite. Le box-office la réclame. Or, on a appris il y a quelques jours, que le réalisateur Jake Kasdan ne s’en cache pas. Le prochain épisode, pour l’instant sobrement nommé « Jumanji 4 », est en développement. Après The Next Level et Bienvenue dans la jungle, comment faire durer l’aventure ? A la différence de beaucoup d’autres saga, il ne s’agit pas d’un reboot du film original mais d’une suite du tout premier. Or, c’est de ce côté que le prochain film pourrait sans doute aller chercher l’inspiration.

Jumanji, un retour aux sources

Voici ce que le réalisateur a expliqué dans une interview à Collider, sans donner trop de détails pour l’instant.

Nous commençons à peine à parler de tout cela, et la vérité est que nous ne sommes qu’au début. Je pense donc qu’il y en aura un troisième et ce ne sont que les premiers jours pour essayer de comprendre ce qu’il sera.

Un début de la réponse pourrait bien se trouver dans les dernières images de The Next Level. On pouvait en effet y voir des autruches dans le monde réel. Or pour ceux qui ont vu le film original avec Robin Williams, c’est bien là qu’était l’idée. Ce ne sont pas les joueurs qui se rendaient dans un autre monde, mais la folie de Jumanji qui arrivait dans le monde réel. Si on ne manquera pas d’y voir aussi un parallèle avec le prochain Jurassic World : Dominion, Cela permettrait aussi au réalisateur d’esquiver le sentiment de répétition qui commençait déjà à pointer dans le second opus. En jouant sur la carte de nostalgie et avec un cadre différent, il pourrait avoir l’équation parfaite. Reste à convaincre le casting de rempiler. Et cela pourrait bien être la partie la plus difficile.