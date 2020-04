Jurassic World : Dominion, un premier aperçu surprenant

Le monde du cinéma est particulièrement ralenti par l’épidémie de coronavirus. De nombreux tournages et productions ont été interrompus pour des raisons de santé. Mais cela n’empêche pas tous les projets d’avancer. C’est notamment le cas de Jurassic World : Dominion, récemment décrit par Chris Pratt comme le « Endgame » des dinosaures. En effet, Colin Trevorrow, le réalisateur continue le travail chez lui. S’il a été contraint d’interrompre le tournage qui avait commencé en février, cela ne met pas complètement fin à son activité. C’est ce qu’il a dévoilé sur les réseaux sociaux.

Jurassic World, la rencontre des deux mondes

Sur son compte Instagram, il a dévoilé une image de son travail, prise visiblement à son domicile. Celui qui avait réalisé le premier épisode de Jurassic World, avant de laisser à la place à Juan Antonio Bayona est de retour aux manettes. Sur l’écran de son ordinateur, on peut découvrir ce qui est visiblement une image du futur film Jurassic World : Dominion.

Que peut-on déduire de cette image ? Comme prévu, à la différence de la très grande majorité autres épisodes de la saga, l’histoire devrait se dérouler dans le monde « normal » et pas sur une île / parc d’attraction. L’idée du film, entraperçue dans plusieurs séquences déjà publiées est de s’intéresser à la confrontation du monde des hommes et de celui des dinosaures. On peut donc s’attendre comme sur cette image à des scènes plutôt urbaines, des décors qui devraient trancher avec nos habitudes. L’image laisse aussi à penser que le film ne devrait pas être trop apocalyptique. Malgré la présence de fumée et de ce qui ressemble à des gravats au sol, le personnage visible à l’écran semble marcher tranquillement à côté de son vélo. Autant dire que les raptors ne doivent pas vraiment à l’angle de la rue ! On attend désormais la suite.