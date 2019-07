Jumanji : la suite se dévoile dans un trailer

Dwayne Johnson s’apprête à relancer les dés pour une suite au film Jumanji. Deux ans après un vrai succès dans les salles, l’épisode deux s’annonce déjà sous les meilleures augures si on en croit la bande-annonce. On fait les présentations.

Jumanji donne rendez-vous en décembre

962 millions de dollars au box-office mondial. Un chiffre à même de donner le tournis à tout le monde ou presque. Avec Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Sony avait frappé très fort. Sans surprise, on va donc avoir le droit à un épisode 2 baptisé Jumanji : Next Level.

L’histoire se déroule deux ans après le premier épisode. Spencer (Alex Wolff) a envie de relancer une partie et se met donc en tête de réparer la console de jeux vidéo. Mais, c’est son grand-père, Eddy, campé par Danny DeVito qui finit dans Jumanji, dans le corps de… Dwayne Johnson, vous l’aurez compris. Les règles du jeu sont quelque peu bouleversées si on en croit les quelques minutes de cette bande-annonce pour le moins animée.

Kevin Hart se retrouve lui occupé par l’esprit de Danny Glover, un ami d’Eddy. Fridge se retrouve cette fois dans le corps de Black. Enfin, Karen Gillan alias Martha est la seule qui conserve la même place. C’est bon, vous les avez tous ? Il vont donc devoir s’adapter tout d’abord, surtout pour les deux anciens, mais surtout retrouver Spencer, perdu dans Jumanji.

Du côté des scénaristes, ce sont Scottt Rosenberg et Jeff Pinkner qui ont resigné, pour un second opus à nouveau réalisé par Jake Kasdan. Nick Jonas et Awkwafina sont aussi au rendez-vous si on en croit le trailer. Rendez-vous à partir du 11 décembre 2019 pour retrouver ce film dans les salles obscures. Carton de Noël au programme