Just Cause Mobile : un nouveau jeu gratuit sur iOS et Android (en 2021)

En fin d’année 2006, les joueurs du monde entier faisaient la connaissance d’une toute nouvelle licence vidéoludique : Just Cause. Un jeu lancé alors sur PS2, Xbox et Xbox 360, qui emmenait le joueur sur l’île de San Esperito, d’une étendue de 1024 m2, à parcourir dans la peau de Rico Rodriguez. Une licence qui a connu quatre épisodes au total, avec le récent Just Cause 4 lancé en 2018 sur PS4, Xbox One et PC.

Just Cause aussi sur smartphones

A l’instar d’autres franchises vidéoludiques, comme Call of Duty ou encore Mario Kart, Just Cause va donc être décliné en version mobile. C’est en effet ce que vient d’officialiser l’éditeur Square-Enix, avec en prime une première bande-annonce officielle pour illustrer la chose.

Sur nos smartphones (Android et iOS), Just Cause disposera donc de l’appellation »Mobile », et sera proposé sous la forme d’un free-to-play. Le lancement du jeu est prévu dans le courant de l’année 2021, sans plus de précisions.

« Basé sur l’univers de la série, Just Cause: Mobile place entre vos mains l’action explosive de la franchise Just Cause en vous offrant des expériences solo et multijoueur trépidantes. Utilisez le grappin, volez en parachute et tirez à la volée, grâce à un gameplay palpitant en vue verticale » explique Square-Enix. En effet, jouable en solo, Just Cause Mobile sera également à parcourir avec 3 amis en coopération (pour un total de 4 joueurs donc), et proposera aussi un mode compétitif opposant jusqu’à 30 joueurs.

Il faudra patienter encore quelques semaines donc pour s’essayer à cette version mobile de Just Cause. Du côté de chez Square-Enix, on espère évidemment créer l’évènement du côté des joueurs, les déclinaisons mobiles de certaines licences (Call of Duty, Mario Kart…) étant particulièrement appréciées des joueurs, et (surtout) très rentables pour les éditeurs.