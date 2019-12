Mario Kart Tour : le mode multijoueur est là (mais pas pour tout le monde)…

Mario Kart Tour : un mode multijoueur « payant » ?

Depuis quelques semaines maintenant, Mario Kart Tour est disponible sur nos smartphones iOS et Android, et le jeu mobile de Nintendo, malgré une qualité somme toute assez discutable, continue d’accumuler les records de téléchargements. Un titre lancé sans le moindre mode multijoueur (un comble pour un Mario Kart), mais Nintendo vient tout juste d’ouvrir l’accès à ce dernier…

Toutefois, si Mario Kart Tour est un jeu gratuit, qui propose évidemment son lot d’achats in-app, il est également possible pour les joueurs d’opter pour un Pass Or, qui permet d’obtenir différents bonus et une classe 200cc, contre 5,49 euros/mois. Et bien c’est ce même Pass Or qui est indispensable (pour le moment) pour accéder au mode multijoueur de Mario Kart Tour.

En effet, si le déploiement du mode multijoueur de Mario Kart Tour est actuellement en phase de test, seuls les détenteurs d’un Pass Or peuvent profiter des joies du jeu online. Du côté de chez Nintendo, on explique : « Ce test nous permettra de déterminer si le mode multijoueur fonctionne comme prévu avant de le rendre accessible à tous les joueurs. » Un test qui se terminera à la fin du mois de décembre, le 27 pour être précis.

Selon toute vraisemblance, il semblerait donc, qu’après la phase de test, le multijoueur de Mario Kart Tour soit disponible pour tout le monde, sans avoir à débourser le moindre centime. Reste à savoir maintenant si Nintendo ne réservera pas des fonctions online exclusives aux détenteurs d’un Pass Or, histoire d’inciter un maximum de joueurs à craquer.

Rappelons que Nintendo a visiblement pris goût à ce système d’abonnement payant sur ses jeux mobiles, puisqu’il a lancé il y a quelques jours pas moins de deux formules payantes pour Animal Crossing Pocket Camp. Deux formules proposées respectivement à 3,49 euros/mois et 8,99 euros/mois, et qui peuvent même se cumuler…