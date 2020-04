Justice League : le célèbre Snyder Cut aura-t-il droit à une sortie streaming ?

Le Snyder Cut, c’est un peu le sujet qui revient de façon perpétuelle, toutes les semaines ou presque, quand on s’intéresse à l’actualité de DC Comics. Une version fantasmée, vue par un nombre très réduit de personnes, de ce qu’aurait pu être le film Justice League si le réalisateur avait eu toute la liberté qu’il voulait. Zack Snyder a en effet eu de nombreux différents artistiques avec Warner Bros pendant le développement et c’est finalement Joss Whedon qui a fini le film pour lui. Le film n’a rapporté « que » 657 millions de dollars de recettes dans le monde, loin de ce qu’espérait sans doute le studio. Depuis, régulièrement, fans et acteurs réclament de voir cette version tant attendue du film. Un sujet qui vient de connaître un énième rebond cette semaine.

Le Snyder Cut en VOD ?

En effet, la situation a connu plusieurs évolutions. Tout d’abord, en raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreux films, comme Bloodshot de Vin Diesel ont le droit à une sortie en VOD à la place des salles obscures. Dans le même temps, il y a eu du changement à la tête de Warner Bros. Jason Kilar, l’ancien dirigeant d’Amazon et co-fondateur d’Hulu, va devenir le patron de Warner Média à partir du 1er mai. De par son parcours, il a un regard plus positif que d’autres sur les plateformes de streaming. Il a aussi répété à plusieurs reprises son intérêt à la sortie de la Snyder Cut.

Il en a donné un nouvel exemple cette semaine. Un internaute a réclamé la sortie du film sur Twitter, dans un message qui répondait à la nomination de Jason Kilar. Or, le patron de Warnermedia a liké ce tweet. Et ce n’est pas le seul tweet dans ce registre. De là à y voir une prise de décision rapide sur le sujet… Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts.