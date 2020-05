Justice League : voici à quoi va rassembler Darkseid dans la Snyder Cut

C’est la très bonne nouvelle de ces derniers jours qui ravit de nombreux fans. Après plusieurs années d’attente et d’espoirs frustrés, les fans vont enfin pouvoir découvrir la version Snyder Cut du film Justice League. Il faudra encore attendre 2021 et ce sera sur la plateforme de streaming HBO Max, pas au cinéma, mais c’est une incroyable avancée pour de nombreux adeptes de DC Comics.

Zach Snyder tease Darkseid

Alors que le film (ou la mini-série, on ne sait pas encore quelle forme prendra le projet) devrait finalement nécessiter une somme supérieure à 30 millions de dollars pour finalement arriver sur HBO Max, Zach Snyder sait qu’il a beaucoup de travail : musique, effets spéciaux, dialogues, scènes… Un travail titanesque l’attend.

Mais, dans le même temps, il doit entretenir la flamme des fans. Une technique qu’il maîtrise à merveille comme il le démontre à nouveau grâce à une image du personnage de Darkseid. Ceux qui le suivent avec attention, ont déjà vu l’image par le passé, mais la découvre cette fois en couleurs.

Darkseid devait être le méchant dans sa version originale, mais il a été supprimé dans celle qui est arrivée dans les cinémas, laissant la place à Steppenwolf. Darkseid devait même jouer un rôle majeur à travers plusieurs films. Heureusement, les scènes avaient déjà été tournées à l’époque avec l’acteur Ray Porter. Le Snyder Cut sera donc sa chance de crever l’écran.

He's coming… to HBO Max pic.twitter.com/tthWwAqzWp — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 27, 2020

Quand on voit cette images et les promesses qu’elle renferme, notamment d’un point de vue scénaristique, on se surprend à rêver de ce qu’aurait réellement pu être le DC Comics Extended Universe si les studios avaient laissé Zach Snyder opérer sa magie. Peut-être n’est-il pas encore trop tard… En attendant, on suivra avec attention les publications de Zack Snyder pour patienter.