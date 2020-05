DC Comics : après le Snyder Cut, à quoi faut-il s ‘attendre ?

Pour les fans de DC Comics, l’heure est historique. Après plusieurs années de lobbying intensif, le film Justice League, le vrai, comme il a été imaginé originellement par Zack Snyder, va sortir sur HBO Max en 2021. Une décision qui aurait finalement été prise après la diffusion d’une version prototype à des décideurs de Warner Bros. Du travail additionnel va être nécessaire pour que le film puisse effectivement être diffusé et certains se font même l’écho d’un retour d’une partie du casting pour filmer certaines images. Mais, que se passera-t-il après ?

Le Snyder Cut, une parenthèse enchantée ?

Pour rappel, on ne sait pas encore sous quel forme le Snyder Cut va arriver sur la plateforme. Certains évoquent un film de quatre heures ou encore une mini-série divisée en plusieurs épisodes. Mais que prévoient ensuite HBO et Warner Bros ? Pour rappel, après ce premier Justice League, une suite était initialement prévue, un Justice League 2. Un film qui s’inscrivait alors dans la même logique que Marvel, avec de nombreux films solos et des films plus généraux.

Justice League 2 aurait officiellement dû arriver dans les salles obscures en juin 2019. Bien sûr, il n’en a rien été. Mais est-ce encore possible ? A la fin du premier, c’est le personnage de DarkSeid qui devait être présenté, le plus grand méchant de DC Comics, annoncé comme étant le super-vilain de Justice League 2. A la façon de Endgame / Infinity War chez Marvel, les deux films devaient fonctionner ensemble. Après les changements de plans de Warrner Bros et DC Comics, le scénario de Justice League a bien sûr été modifié.

A l’heure actuelle, difficile de croire que la diffusion du Snyder Cut puisse être plus qu’une parenthèse enchantée pour les fans de DC Comics. On imagine mal que tout l’univers puisse être pensé. Mais, là encore, tout dépendra de l’accueil à la fois du public et de la critique que recevra le film. Mais, rien n’empêche de rêver.