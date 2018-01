C’est un projet qui sera moins médiatisé que la série du Seigneur des Anneaux pour Amazon Prime Video. Mais, The Widow (La Veuve en vf) pourra surtout s’appuyer sur l’actrice Kate Beckinsale, une valeur normalement sûre. On vous dit tout !

The Widow (La Veuve) sera la nouvelle série d’Amazon Prime Video avec Kate Beckinsale dans le rôle du personnage principal. On vous explique pourquoi on est impatients de découvrir la série.

Une histoire internationale pour The Widow

Amazon a décidé de miser gros du côté des séries et cela se voit. Son projet principal actuel est bien entendu l’adaptation du Seigneur des Anneaux en série. Mais, The Widow ne devrait pas être un projet ridicule loin de là. L’histoire est écrite par Harry et Jack Williams, qui ont co-créé The Missing, le drama de Starz. Elle se déroulera sur huit épisodes situés dans différents pays. Le tournage qui va bientôt commencer aura ainsi lieu en Afrique du Sud, puis au Pays de Galles puis aux Pays-Bas. Bref, un projet ambitieux.

On y suivra l’histoire de Georgia Wells, une veuve vivant dans la solitude. Un jour, elle découvre grâce aux informations que son mari est en fait bel et bien vivant. De quoi la décider à découvrir ce qui lui est arrivé.

Kate Beckinsale comme porte-étendard

Le rôle de Georgia Wells sera bien entendu occupé par Kate Beckinsale. L’actrice que l’on connaît surtout pour son rôle de Sélène dans la saga Underworld connaît déjà bien le monde des séries. Elle a notamment déjà joué dans « Couples » et « Devices and desires ». Elle est aussi en terrain connu chez Amazon comme l’a rappelé Brad Beale, vice-président de la plateforme en charge des contenus télévisés. « Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec Kate Beckinsale dans la foulée de ses incroyables performances dans les films d’Amazon Studios Love & Friendship et The Only Living Boy in New York. Harry et Jack Williams ont créé une histoire puissante, qui sera animée par l’une des actrices les plus talentueuses du monde ».

A noter que la série sera diffusée sur Amazon Prime Video et sur la chaîne britannique ITV. Aucun autre diffuseur que l’entreprise de Jeff Bezos n’a été annoncé pour la France actuellement.