Kevin Feige travaille bien sur un nouveau film Star Wars

On le sait, Disney mise très fortement sur l’univers de Star Wars. Tout comme les personnages du Marvel Cinematic Universe ou ou la Reine des Neiges, cela fait partie des univers amenés à se développer. Il faut dire que d’un point de vue économique, l’univers initié par George Lucas est très rentable pour l’entreprise. Mais on ne peut pas dire que chaque sortie ait été un succès jusque-là. La faute au réalisateur ? Aux acteurs ? Chaque projet est le résultat d’une longue alchimie. Disney veut donc trouver l’équilibre idéal désormais pour la suite de Star Wars.

Kevin Feige ambitieux pour Star Wars

Selon le Hollywood Reporter, Kevin Feige, le président du studio Marvel et producteur de tous les films du MCU va désormais développer un film Star Wars entièrement nouveau avec la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy. Un projet qui s’inscrira dans le foisonnant univers Star Wars amené à voir le jour. L’idée est de donner une nouvelle direction à l’univers Star Wars après la fin de la saga Skywalker qui se terminera normalement par Star Wars Episode IX : The Rise of Skywalker.

Mieux encore, Feige aurait déjà un acteur en tête pour incarner le rôle principal dans son nouveau film. Mais on va devoir patienter pour en savoir plus.

Petite surprise, on apprend que cette collaboration ne s’arrêtera pas là. L’entreprise annonce aussi vouloir donner naissance à de nouveaux projets autour d’Indiana Jones ou Children of Blood and Bone, un projet initialement lancé par la Fox. Bref, beaucoup de projets basés sur des gloires passées ou actuelles de Disney. Rien que chez Star Wars, d’autres projets sont en développement avec Rian Johnson ou encore les producteurs de Game of Thrones….

Mais bon après tout, tant que les studios sous l’égide de Disney ne nous proposent pas un crossover entre Marvel et Star Wars, on ne va pas se plaindre. Kevin Feige a fait ses preuves par le passé….