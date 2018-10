Tout ce qu’il faut attendre de la keynote Apple du 30 octobre

Comme annoncé il y a peu, Apple tiendra sa conférence le 30 octobre à l’Howard Gilman Opera House de New York, à 10 heures, soit 15 heures à Paris, et devrait durer une heure. Plusieurs informations concernant les nouveaux produits ont déjà fuité, si bien que l’on peut déjà faire des suppositions.

L’iPad Pro 2018 au centre de la keynote

Concernant les nouveaux iPad Pro d’Apple, ils devraient disposer de plusieurs nouveautés, dont un écran beaucoup plus imposant qui serait presque bord à bord. Les appareils devraient mesurer 12,9 et 10,5 pouces. Cependant, la plus grosse nouveauté concernerait la suppression du bouton central au profit de la technologie Face ID, comme c’est le cas sur l’iPhone X et les modèles plus récents. De plus, il serait possible de déverrouiller le nouvel iPad en format vertical, mais aussi horizontal, ce qui laisse supposer qu’il en sera bientôt de même sur les derniers smartphones de la firme.

Autre point important, l’arrivée potentielle d’un port USB-C, ce qui signifierait qu’Apple mettrait fin à son traditionnel Lightning pour se tourner peu à peu vers cette nouvelle norme. De fait, l’arrivée d’un port USB-C permettrait aux utilisateurs d’accéder à plus de paramètres, comme la résolution ou la luminosité d’une vidéo.

La dernière rumeur laisse à penser que de nouveaux accessoires feront leur arrivée, dont un nouveau Apple Pencil ainsi qu’un Magnetic Connector qui, situé au dos de l’appareil, permettrait de connecter d’autres accessoires (comme un clavier).

Un MacBook Pro moins cher pour succéder au MacBook Air

Concernant les ordinateurs, Apple pourrait lever le voile sur un nouveau MacBook Pro qui se présenterait comme le digne successeur du MacBook Air explique l’analyste Ming Chi-Kuo. De fait, l’appareil devrait embarquer un écran Retina de 13 pouces et disposer de bordures réduites. Il serait également le moins cher de la gamme des MacBook, soit environ 1 000 euros. De fait, il pourrait viser une cible qu’Apple peut avoir du mal à séduire en raison de ses prix : les étudiants. Il se pourrait également que l’appareil dispose d’un port USB-C.

Un nouveau Mac mini plus moderne

Les rumeurs évoquent également l’arrivée d’un Mac mini, une sortie déjà abordée depuis deux mois. La sortie d’un nouvel appareil pourrait être logique puisque les utilisateurs d’un Mac mini sont nombreux à indiquer que ce dernier n’a pas subi de mise à jour majeure depuis plusieurs années. Plus cher que la version à 549 euros, le prochain modèle disposerait de nouvelles améliorations tournées vers le stockage et le processeur.

One more thing… AirPower et AirPods ?

Enfin, il se pourrait qu’Apple évoque enfin le AirPower, la station de recharge que la compagnie avait évoqué lors de sa keynote de 2017. De fait, il serait possible de charger son smartphone ou ses AirPods en les posant simplement sur l’appareil. Néanmoins, beaucoup s’était étonné que la compagnie n’évoque pas le AirPower lorsqu’elle a dévoilé ses nouveaux iPhone en septembre. Des rumeurs évoquent également des problématiques techniques qui retardent la sortie de la station d’Apple.

Pour terminer, la compagnie à la pomme pourrait également lever le voile sur sa deuxième génération d’AirPods, ces écouteurs sans fils plutôt appréciés des utilisateurs. Plusieurs informations indiquent qu’ils sortiront en 2019, mais qu’un modèle intermédiaire pourrait être disponible avant la fin de l’année en cours.

Apple a aussi évoqué un casque audio haut de gamme, mais il serait étonnant que la firme ait déjà terminé sa conception et sa production.