Keynote Apple : suivez le lancement de l’iPhone 12 en direct sur Presse-citron 🔴

Comment regarder le Keynote iPhone 12 en direct ?

Comme pour chaque Keynote Apple, nos Ă©quipes sont lĂ pour vous faire vivre l’Ă©vĂ©nement en direct. Le coup d’envoi du Keynote Apple est fixĂ© Ă 19 heures ce 13 octobre.

Pour les non anglophones, notre direct ci-dessous est lĂ pour vous prĂ©senter chaque nouveautĂ© au fur et Ă mesure de l’avancĂ©e de la confĂ©rence. Si vous ĂŞtes Ă l’aise avec la langue de Shakespeare, vous pouvez profiter du Keynote de lancement de l’iPhone 12 dans la vidĂ©o ci-dessous :

Keynote Apple en direct textuel sur Presse-citron :

Comme souvent, les iPhone 12 seront disponibles en prĂ©commande dès vendredi 17 octobre, reste Ă connaitre la stratĂ©gie de lancement d’Apple pour ses nouveaux modèles.

Le point sur les dernières rumeurs

Ă€ quelques heures du keynote, les rumeurs s’affolent. Apple devrait donc prĂ©senter quatre modèles : l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Le quatrième serait l’iPhone 12 Mini, une première chez Apple. Tous seraient compatibles 5G et intègreraient la puce A14 Bionic qui Ă©quipe dĂ©jĂ le dernier iPad Air.

Les tarifs débuteraient à 649 dollars pour l’iPhone 12 Mini et dépasseraient allègrement les 1000 dollars pour les versions Pro. Apple pourrait même lancer les différentes versions en deux temps : l’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 d’abord, puis les versions Pro plus tard.

Parmi les principales nouveautés attendues, on note l’intégration de LIDAR dans les deux versions Pro, technologie inaugurée avec l’iPad Pro. Les deux iPhone les plus haut de gamme intégreraient d’ailleurs trois capteurs photo (un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif) contre deux (grand-angle et ultra grand-angle) pour les iPhone 12 et 12 Mini.

Si de nombreuses rumeurs évoquaient l’intégration de dalles 120 Hz, une information toute récente assure qu’Apple ferait l’impasse sur ce taux de rafraîchissement, au moins pour les versions classiques. L’entreprise estimerait que ce critère n’est pas prioritaire pour le grand public. Enfin, les couleurs des différents modèles ont fuité il y a quelques minutes à peine.