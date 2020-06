WWDC 2020 : suivez le Keynote Apple en direct (et en français)

C’est ce 22 juin à 19h00 que le Keynote de lancement du WWDC 2020 a lieu. Les équipes de Tim Cook vont nous présenter leurs nouveautés au niveau logiciel avec iOS 14 et macOS 10.16. Des surprises ne sont pas à exclure, et comme souvent les rumeurs ont été omniprésentes en amont de l’événement.

Comment suivre le Keynote live de la WWDC 2020 ?

Le Keynote, c’est l’événement disponible à tous en streaming. Contrairement aux sessions suivantes uniquement destinées aux développeurs inscrits, ce Keynote permet aux aficionados d’Apple de découvrir les nouveautés en avant-première. Pour cette WWDC 2020, pandémie oblige, le format devrait être largement différent de la présentation à laquelle nous sommes habitués.

Les équipes de Presse-citron vous font vivre en direct le Keynote de lancement de la WWDC 2020, avec le direct texte ci-dessous, qui se rafraîchit automatiquement. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez suivre en vidéo ce lancement ici, le début du Keynote était prévu à 19h00 heure française, et 10h00 PDT :

Keynote WWDC 2020 en vidéo

Keynote WWDC 2020 en direct et en français

Date, heure, diffusion : tout savoir du Keynote Apple pour la WWDC 2020

Comme tous les ans, c’est au cours du mois de juin d’Apple lance sa conférence dédiée aux développeurs, la Worldwide Developers Conference. Cette WWDC 2020 a lieu le mardi 22 juin à 19h00 heure française. Comme d’habitude, Apple propose plusieurs canaux pour suivre la conférence en direct.

Comme pour chaque Keynote Apple, l’équipe Presse-citron se mobilise pour vous livrer un live texte en français. Si vous êtes anglophones, ce Keynote de lancement de la WWDC 2020 est aussi diffusé sur le site officiel de la marque, et sur YouTube. Si vous possédez une Apple TV, vous pouvez y assister tranquillement depuis votre canapé.

Quelles attentes pour ce Keynote ?

Certaines annonces ne laissent pas de place aux surprises. Les nouvelles version iOS, iPadOS et macOS seront dévoilés, avec une bêta accessible dans les prochains jours. Le doute plane sur le nom d’iOS 14, dont les rumeurs annoncent un rebranding en iPhoneOS. Si des rumeurs de passage aux puces ARM se font de plus en plus insistantes, rien ne garantit qu’un nouveau Mac ne soit présenté.

Malgré tout, Apple aime bien réserver certaines surprises pour ces conférences. Si cela fait longtemps que nous n’avons pas eu un droit à un « One More Thing » impactant, ce pourrait être le cas. Les services auront aussi certainement droit à des nouveautés, et les équipes de Tim Cook devraient nous en dire plus sur l’utilisation d’Apple Arcade et Apple TV+ notamment.

Autre rumeur, les tags de géolocalisation AirTags. Nous saurons très rapidement s’ils vont enfin devenir disponibles ou non. Une chose est sûre, dès 19h00 ce 22 juin, nous serons fixés sur les nouveautés.