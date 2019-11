Kickstarter veut que ses créateurs soient plus transparents

Le financement participatif sur Kickstarter a aidé des projets tels qu’Oculus ou encore Pebble à décoller. Mais la plateforme a également vu de nombreux projets échouer, et parfois c’est à cause d’une mauvaise gestion des fonds. Certains tombent à l’eau parce que les coûts ont été mal calculés.

Pour pallier à ce problème, Kickstarter a lancé, au mois d’aout, un outil baptisé « Funding Calculator » (ou calculateur de financement). Comme l’explique la plateforme, ce calculateur « permet aux créateurs de mieux comprendre les coûts de projets parfois oubliés, tels que les taxes et les frais. »

Un calculateur qui offre aussi l’occasion d’être plus transparent

Dans le même esprit, Kickstarter lance cette semaine un nouvel outil, « plus robuste », baptisé Project Budget. Dans l’éditeur de Kickstarter, cet outil permettra de mieux prévoir les coûts. Mais il permettra aussi aux créateurs de partager un graphique de leurs budgets sur la page du projet.

Project Budget n’aidera donc pas seulement les créateurs à connaitre le montant dont ils ont besoin, mais invitera aussi ceux-ci à être plus transparents vis-à-vis des contributeurs potentiels.

« Nous voulons également que les créateurs soient en mesure de fournir à leurs contributeurs plus de clarté et d’informations sur comment ils envisagent de dépenser les fonds recueillis sur Kickstarter. Nous espérons que cette fonctionnalité donnera aux contributeurs une idée de l’orientation de leurs fonds engagés et du coût réel de la concrétisation d’une idée », explique Kickstarter.

Mais outre cela, Kickstarter sera en mesure d’analyser et d’agréger les données fournies par les créateurs, ce qui permettra de faire d’autres améliorations.

Cette nouvelle fonctionnalité sera d’abord proposée aux projets dans les domaines du design et des nouvelles technologies, mais Kickstarter prévoit de créer des modèles de budget pour d’autres catégories de produits ou de services.

Sinon, il est à noter que Project Budget fait partie d’une suite d’outils baptisée The Cost to Create, que Kickstarter est en train de mettre en place. Dans le cadre de cette suite, la plateforme de financement participatif compte également proposer une fonctionnalité qui permettrait aux créateurs de partager comment ils dépensent réellement les fonds récoltés par rapport à ce qui était prévu initialement.