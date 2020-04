Killer Bee Invasion, le sharknado des abeilles ?

Dans le registre des animaux meurtriers, on considère souvent que les les requins constituent une sorte d’alpha et d’oméga au cinéma. Des Dents de la Mer à Sharknado, le registre a été exploité encore et encore. Les puristes garderont aussi une place dans leur coeur pour les dinosaures (Jurassic Park) ou les oiseaux pour l’oeuvre éponyme d’Hitchcock. Serpents et araignées, ont aussi eu le droit à leurs heures de gloire, à fortiori dans des espaces restreints. Mais, les abeilles sont encore un genre plutôt inexploité. On ne pense pas vraiment que ce soit une bonne nouvelle, mais les choses changent. Découvrez Killer Bee Invasion.

Killer Bee Invasion, la série B en folie

De quoi parle-t-on ici ? D’un film annoncé pour cette année en Chine. Vu les visuels des affiches et la bande-annonce, repérés par Bloody Disgusting et partagés par Ecran Large, ce film s’inscrit très aisément dans le registre du film de série B. Voici le scénario de ce film étrange.

Une équipe de recherche a mené une expérience sur l’île de la mort. Pendant le processus, des dizaines de milliers d’abeilles tueuses se sont précipitées hors du laboratoire et ont attaqué les scientifiques et le personnel. Après l’accident, Qin Tian, ​​le chef de l’équipe de sécurité chinoise en patrouille, a rapidement emmené l’équipe de sauvetage au laboratoire pour venir à la rescousse des chercheurs. Dans le même temps, les abeilles tueuses se reproduisent très vite, et toute l’île est devenue une mer d’abeilles; et cette «crise biochimique» s’est rapidement propagée à d’autres régions. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c’est qu’en plus des abeilles tueuses sur l’île, il y a une tribu mystérieuse qui les observe, et une créature sanguinaire inconnue attaque tout le monde.

On aurait envie de dire, qu’il y a là tout ce dont on rêve en pleine époque de confinement alors que le dernier Sharknado remonte déjà à l’année 2018. On vous invite vraiment à regarder la vidéo pour rire ouvertement et regretter que ce film n’ait pas le droit à une date de sortie en France. Avec un peu de chance, on le trouvera bientôt sur Internet…