Kingsman : mauvaise nouvelle en vue pour la suite de la franchise

En 2015, on a eu le droit à une très bonne surprise au cinéma (parmi d’autres). Le film Kingsman : Services Secrets, moment de révélation pour Taron Egerton, brillamment accompagné par Colin Firth et Samuel L. Jackson. Deux ans plus tard, on a découvert, avec tout autant de plaisir, Kingsman : Le Cercle d’Or, qui remettait notamment en scène les deux premiers. On attend désormais avec beaucoup d’impatience le prochain opus sous forme de préquel, King’s Man : Première Mission. On sait aussi qu’un 3e film, avec Taron Egerton, devrait arriver dans les salles obscures, à une date encore inconnue. L’occasion pour l’acteur de tourner la page de son personnage, comme il l’a déjà annoncé, alors que le scénario serait déjà écrit. Mais, les fans pourraient bien avoir le droit à une vraie mauvaise nouvelle.

Kingsman, l’heure de passer le relais de la franchise ?

En effet, si la performance des acteurs a été unanimement saluée dans les deux premiers films, impossible de nier la patte du réalisateur Matthew Vaughn, dans le succès de l’adaptation des romans graphiques de Mark Millar et Dave Gibbons.

Si on sait que le prequel devrait jouer un rôle majeur dans le 3e épisode, une déclaration récente de Matthew Vaughn, interrogé par Empire, laisse augurer de son départ potentiel de la franchise.

Nous avons mis en place les bases de ce qui va se passer dans Kingsman 3 dès le début et ce sera très différent. En fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Il y a une opportunité pour un nouveau réalisateur de vraiment changer les choses, mais j’y réfléchis.

En clair, il n’est pas encore en dehors du projet, mais on sent bien qu’il a déjà mis un pied à travers la porte. Celui qui avait déjà réalisé Kick-Ass a sans doute d’autres projets en tête. Mais, reste à voir si son éventuel successeur sera au niveau. En attendant, on pourra découvrir King’s Man : Première Mission à partir du 16 septembre au cinéma .