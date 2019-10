Kingsman 3 : le scénario serait déjà écrit

Pour ceux qui suivent l’actualité de la franchise Kingsman, on sait déjà qu’il y aura un troisième film dans les cinémas l’an prochain. Baptisé « The King’s Man, il se proposera de revenir sur les origines de l’organisation. Cela veut donc dire que les acteurs déjà vus dans les précédents, dont Taron Egerton et Colin Firth ne seront pas au rendez-vous. Si certains considèrent que c’est un Kingsman 3, son statut de prequel rend les choses plus compliquées. Surtout, le vrai Kingsman 3, aurait déjà un script comme vient de le révéler l’acteur principal, Taron Egerton.

La fin des Kingsman pour Taron Egerton

Une vraie suite qui arriverait donc après The Golden Circle. Repoussé à plusieurs reprises le projet, serait bel et bien sur les rails.

Je n’ai pas vraiment le droit de dire quoi que ce soit pour l’instant, mais nous avons le script. L’idée est vraiment chouette. Pour le moment, le plan est toujours d’en faire un troisième. Vous savez, c’est le rôle qui a plus ou moins lancé ma carrière au cinéma et, rien que pour ça, j’aurais toujours énormément d’affection pour Eggsy.

Pour autant, mauvaise nouvelle pour les fans du talentueux acteur, il considère que ce serait aussi la fin de son incarnation de l’espion si particulier.

J’aimerais vraiment en faire encore un, très honnêtement, pour lui dire au revoir, et pour conclure cette trilogie comme elle le mérite. Toutes les bonnes choses ont une fin. La saga a toujours été pensée pour s’achever après le troisième, et je trouve ça cool qu’on ait droit à cette fin, parce que c’est un personnage que j’aime réellement.

Et pour ceux qui ne s’en souviennent pas, on trouve derrière Kingsman, le studio Millarworld qui a acheté en 2017 par Netflix. De quoi rêver à une saga qui se poursuit malgré ces déclarations. C’est l’idée qui semble se dessiner. Un film Statesman serait notamment en préparation, mais aussi une série télé.