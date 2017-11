Un kit pour décorer son sapin de Noël… aux couleurs de KFC

KFC n’hésite pas à dévoiler des créations insolites pour attirer de nouveaux clients. Cette année, il s’agit d’un kit de décoration de Noël.

Chaque année, la question se pose : comment décorer le sapin de Noël ? La réponse va peut-être venir de KFC puisque pour les fêtes de fin d’année en Nouvelle-Zélande, la chaîne de fast-food propose un kit d’ornements de sapin de Noël. Une idée qui fera sûrement plaisir aux fans du poulet (et de frites) !

Un Noël sous le signe du poulet

Dans une vidéo publicitaire de 40 secondes, la branche KFC de la Nouvelle-Zélande dévoile ses créations originales et un peu décalées qui seront disponibles dans tous les points de vente à partir du mois de décembre. Il s’agit d’un kit de décoration de sapin de Noël emballé de façon plutôt esthétique dans une boite noire, nouée à l’aide d’un ruban rouge ressemblant à un cadeau de Noël. L’ensemble comprend 5 éléments : des frites, un pilon, une aile, un petit sceau de poulet frit et bien sûr l’effigie du Colonel Sanders, l’icône de la marque. Ces accessoires de décoration sont à accrocher sur le sapin, au mur… Bref, on peut tout faire avec sauf les manger !

Des produits insolites pour un marketing efficace

La semaine dernière, KFF avait créé des boules de bain au poulet frit distribués à seulement 100 personnes. Pour faire partie des (heureux) gagnants, il fallait participer au jeu-concours en suivant et retweetant un message du compte officiel Twitter de la marque au Pays du Soleil Levant. Une communication en vue de préparer Noël, car les Japonais adorent manger du poulet frit de KFC pour Noël. Le restaurant propose d’ailleurs généralement un menu spécial pour l’occasion.

L’année dernière, toujours en Nouvelle-Zélande, la marque de fast-food a lancé une bougie parfumée à l’odeur de poulet frit en édition limitée. L’heureux gagnant a été tiré au sort sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).

Cette fois-ci, ce kit d’ornements de sapin de Noël ne peut être gagné que sur la page Facebook de KFC. On attend avec une impatience à peine dissimulée l’arrivée de ce type de cadeaux en France !