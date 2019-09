La 5G arrivera sur les smartphones abordables dès 2020

À l’heure actuelle, la 5G n’est encore disponible que sur quelques smartphones haut de gamme. Mais dès l’année prochaine, celle-ci devrait être disponible sur plus de modèles, dont de nombreux appareils abordables.

À l’occasion de l’IFA de Berlin, Qualcomm, la société qui vend des SoC et des modems aux constructeurs, a annoncé qu’elle intégrera la 5G sur ses plateformes dédiées aux smartphones abordables.

Actuellement, la 5G n’est disponible que pour les smartphones utilisant les SoC Snapdragon 8 Series (des smartphones haut de gamme). Mais dès l’année prochaine, celle-ci sera également disponible pour des smartphones utilisant des SoC Snapdragon 7 Series et 6 Series qui sont plus abordables.

La 5G pour les smartphones abordables

Les premiers smartphones utilisant une nouvelle puce Snapdragon 7 Series avec 5G seront commercialisés à partir du second trimestre 2020. D’après Qualcomm, douze constructeurs ont déjà prévu d’utiliser cette puce, dont OPPO, Realme, Remdi, Vivo, Motorola, HMD (Nokia) et LG.

Le premier SoC Snapdragon 6 Series avec 5G permettra ensuite aux constructeurs de lancer des smartphones 5G encore plus abordables. Les mobiles utilisant cette plateforme arriveront après juin 2020. « La plate-forme mobile 5G Snapdragon 6 Series est conçue pour que les expériences utilisateur 5G soient encore plus largement disponibles, conformément aux plans de déploiement des opérateurs, afin de fournir une couverture 5G dans le monde entier. La série Snapdragon 6 est connue pour apporter aux masses les expériences mobiles les plus demandées », indique Qualcomm dans un communiqué.

En substance, la 5G sera donc plus démocratisée en 2020. De plus, du côté d’Apple, on prévoirait de lancer les premiers iPhone 5G l’année prochaine. Grâce à une entente avec Qualcomm, la firme de Cupertino pourra utiliser les modems 5G de ce fournisseur sur ses prochains appareils.