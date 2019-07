Les trois iPhone de 2020 seraient tous équipés de modems 5G

En 2020, les trois iPhone qu’Apple présentera durant sa traditionnelle keynote seraient des iPhone 5G. Pour le moment, la firme de Cupertino n’a pas révélé quand celle-ci utilisera des modems 5G pour les smartphones.

Mais Ming-Chi Kuo, l’analyste le plus précis quand il s’agit des produits Apple, estime que les trois modèles de 2020 embarqueront tous la 5G, d’après le site TechCrunch.

Apple accélèrerait ses projets dans la 5G

Précédemment, Kuo avait indiqué que seulement deux de ces trois modèles de 2020 auraient la 5G. Cependant, l’analyste corrige aujourd’hui ses prédictions, afin de tenir compte de nouvelles données.

Comme vous le savez peut-être déjà, Apple s’est arrangé avec la société Qualcomm pour mettre fin au conflit qui opposait les deux sociétés devant les tribunaux, et pour pouvoir utiliser les puces 5G de ce fournisseur.

Mais Apple vient aussi d’officialiser l’acquisition d’une partie d’Intel qui est spécialisée dans les modems pour smartphones. Et grâce à cette acquisition, la firme de Cupertino pourra aussi développer ses propres modems pour la 5G.

D’après TechCrunch, l’analyste Kuo estime qu’après cette acquisition, Apple a maintenant plus de ressources pour développer des iPhone 5G. Mais il y a également le fait que de plus en plus de modèles sous Android proposent la connexion 5G et que d’ici l’année prochaine, les modems 5G seront disponibles sur les smartphones abordables entre 250 et 350 dollars. Et la 5G serait donc considérée comme une fonctionnalité nécessaire sur les smartphones au second semestre 2020. « Les modèles iPhone qui seront vendus à des prix plus élevés doivent supporter la 5G pour obtenir plus de subventions des opérateurs téléphoniques, et pour avoir les intentions d’achat des consommateurs », estimerait Kuo.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de prédictions et non d’informations officielles. De ce fait, comme d’habitude, les pincettes restent de rigueur.