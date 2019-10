La bonne surprise de Spotify à ses… actionnaires

Spotify continue tranquillement à engranger de nouveaux abonnés. La société suédoise spécialisée dans la musique en streaming a déclaré que son nombre d’abonnés premium avait augmenté de 26 millions au cours de l’année dernière pour atteindre 113 millions à la fin septembre.

Des chiffre légèrement supérieurs aux attentes des analystes, qui pariaient sur 112,9 millions. Spotify a également déclaré avoir réduit les frais de marketing et de recherche et développement des artistes au cours du trimestre, ce qui a contribué au bénéfice inattendu.

C’est une belle étape pour le leader du streaming musical. Spotify, qui a lancé son service il y a plus d’une décennie, a été capable de surmonter la résistance des grandes maisons de disques et de certains grands artistes de la musique pour remodeler la façon dont les gens écoutent la musique. De loin le service de diffusion en continu de musique le plus populaire au monde, il prévoyait au quatrième trimestre un nombre total d’abonnés haut de gamme de 120 millions à 125 millions, et table également sur un nombre moyen d’utilisateurs mensuel de 255 millions à 270 millions au cours du trimestre.

Croissances des abonnés payants et investissement dans le podcast

Pour le troisième trimestre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est élevé à 241 millions d’euros (267,34 millions de dollars), alors que le chiffre d’affaires a de 28% à 1,73 milliard d’euros pour les trois mois arrêtés au 30 septembre.

Du point de vue de la répartition des abonnés, le géant de la diffusion de musique en continu maintient un ratio d’environ 45% d’abonnés Premium par rapport aux abonnés gratuits supportés par la publicité. Spotify – qui s’apprête à lancer un système de notifications payantes pour les artistes – attribue une partie de sa croissance nette d’abonnés premium à une « bonne performance » de ses plans étudiants et Famille, ce dernier ayant fait l’objet de mises à jour notables au cours des derniers mois – en août, par exemple, Spotify a introduit de nouveaux filtres de contenu afin que les parents puissent contrôler quelles chansons sont accessibles à leurs enfants, en plus d’une nouvelle playlist centrée famille.

Rappelons également que Spotify a récemment investi dans le podcast, qui compte de façon croissante dans les plans de fidélisation de Spotify. Ainsi, Spotify a publié des chiffres spécifiques aux podcasts pour ses services financiers du troisième trimestre, révélant que 14% de ses utilisateurs ont écouté un podcast au cours du dernier trimestre, ce qui représente environ 35 millions de personnes.