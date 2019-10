Vous risquez de recevoir bientôt beaucoup de notifications Spotify, voilà pourquoi

De nouvelle notifications sur Spotify

Parce qu’il est parfois difficile de se tenir informé de l’actualité musicale de ses artistes favoris, Spotify va mettre en place un tout nouveau système de notifications. « Découvrir de nouvelles musiques devrait être simple, et maintenant nous rendons les choses encore plus faciles » indique le géant du streaming musical.

Mais comment ? Et bien tout simplement en proposant un tout nouveau système de notifications. En effet, s’il est déjà possible de rencontrer parfois une notification en plein écran au sein de l’application, indiquant la disponibilité d’un nouvel album, Spotify annonce sa volonté d’optimiser ce système.

Un système de notifications « sponsorisées » ?

Si, jusqu’à présent, le système était basé sur les recommandations Spotify et un facteur humain, le groupe suédois va permettre aux artistes de s’impliquer directement dans ce processus… en payant. En effet, les artistes auront la possibilité de « sponsoriser » leurs nouveaux morceaux, de manière à afficher la-dite notification chez un maximum d’utilisateurs. De cette manière, l’artiste est certain de toucher un maximum de monde, et les fans sont certains de ne pas louper le dernier single ou album de leur star préférée.

Spotify annonce mener un premier test aux Etats-Unis, avec des notifications qui apparaîtront de manière indifférenciée sur les versions gratuites et payantes de la plateforme. Evidemment, si l’on peut se questionner sur le côté intrusif de ce système de notifications, Spotify tient à rappeler que ce dernier sera toujours basé sur les goûts de l’utilisateur. Le fan de Metallica ne devrait donc pas être alerté de la sortie du dernier album de Francis Lalanne par exemple, et inversement.

Spotify précise que les utilisateurs qui ne souhaitent pas profiter de ce système de notifications peuvent tout à fait désactiver la fonction… à condition toutefois d’être membre Premium. L’abonné payant peut ainsi décider de désactiver les notifications pour un artiste en particulier, ou pour tous les artistes.

Et si vous êtes totalement addict à Spotify, rappelons qu’il est possible de faire élaborer un t-shirt qui sera mis au point en fonction de vos goûts musicaux affichés sur la plateforme.