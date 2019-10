La caméra intérieure de la Tesla Model 3 pourrait avoir une fonction très inattendue

La présence d’une caméra intérieure intégrée dans le support du rétroviseur central de la Tesla Model 3 et faisant face à l’habitacle de la voiture a longtemps suscité des interrogations. Jusqu’à ce qu’Elon Musk en personne explique quelle serait sa finalité une fois activée, ce qui n’est pas encore le cas au moment d’écrire ces lignes.

En attendant, les spéculations continuent à aller bon train. On peut en effet imaginer de nombreux usages pour cette caméra, comme surveiller l’intérieur de la voiture en complément du mode Sentinelle, ou utiliser un dispositif d’eye-tracking pour identifier les risques d’endormissement du conducteur, en liaison par exemple avec le mode Autopilot.

Mais il est une autre utilisation, plutôt inattendue, et moins académique, qui pourrait également justifier l’emploi de cet œil électronique : filmer les sessions de karaoké auxquelles se livrent les occupants de la voiture.

Une caméra pour le Karaoké

Karaoké ? Exactement. La grosse mise à jour Version 10 du système d’exploitation Tesla qui est en cours de déploiement chez les propriétaires apporte une pléthore de nouvelles fonctions de divertissement et d’accessibilité. Au-delà de Netflix et YouTube, l’ajout qui semble parmi les plus prisés est le Karaoké, qui permet aux occupants de s’offrir des sessions de chant en playback profitant aussi du grand écran central de la voiture. Mais vous savez comment sont les gens : ils en veulent toujours plus. C’est ainsi qu’un client a interpelé Elon Musk sur Twitter (là où Musk habite) pour lui demander d’activer la caméra intérieure de la Model 3 afin que celle-ci puisse filmer les sessions de Karaoké afin qu’ils puissent voir et revoir leurs sessions les plus amusantes. Ce à quoi Musk a immédiatement répondu que cela pourrait être une bonne idée.

Musk avait déclaré que l’utilisation principale de la caméra interne de la Model 3 était destinée au service Robotaxi à venir de l’entreprise, un réseau de véhicules Tesla qui sera utilisé pour le covoiturage. Un concept qui parait encore très loin d’être déployé quand on voit les difficultés et limites de l’Autopilot et du mode Summon actuels. Elon Musk en a donc profité pour indiquer que la caméra intérieure pourrait en attendant avoir des finalités plus ludiques.

Cela étant, on connait les réponses spontanées et sans filtre d’Elon Musk quand il est questionné sur Twitter, et le nombre d’annonces non suivies d’effet qui ont été faites au cours des dernières années. Mais on sait aussi que Tesla peut être particulièrement réactif et déployer très rapidement des mises à jour contenant des petits bonus amusants en quelques jours.

Dans ce cas, les adeptes du Karaoké seront ravis. Sinon ils pourront toujours utiliser leur smartphone en mode selfie vidéo.