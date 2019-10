Tesla présente une nouvelle option qui pose déjà problème

Récemment, Tesla dévoilait sa dernière mise à jour logicielle, avec celle-ci le constructeur américain a présenté une toute nouvelle fonctionnalité : Smart Summon. Cette dernière permet à la voiture de se déplacer en autonomie totale dans les parkings, sans conducteur derrière le volant. Cependant, le lancement de cette fonctionnalité n’est pas une totale réussite, puisque plusieurs incidents notables ont déjà était signalés.

So, @elonmusk – My first test of Smart Summon didn’t go so well. @Tesla #Tesla #Model3 pic.twitter.com/yC1oBWdq1I

Smart Summon permet au propriétaire d’appeler sa voiture, cette dernière sort ainsi de sa place de parking et vient à sa rencontre. Cette option ne fonctionne que pour les véhicules dotés de l’Autopilot. Cette option qui à première vue ressemble à une véritable innovation, ne semble pas encore complètement au point. En effet, il semblerait que Smart Summon ait encore du mal à s’adapter dans tous les environnements.

Soday 1 with V10 Smart Summon was working beautifully. But someone didn’t notice my M3 and made a front bumper damage. We will claim our insurances but who’s fault do you guys think it’ll be ? Should I present this videos ? @teslaownersSV @Model3Owners @LikeTeslaKim @TesLatino pic.twitter.com/fhSA78oD6C

— David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019