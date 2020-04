La Casa de Papel sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

On a attendu quelques jours avant de pondre cette critique, préférant vous épargner le risque d’un spoiler qui pourrait se révéler très désagréable pour la Casa de Papel. Mais il est désormais temps et vous lisez désormais cet article à vos risques et périls !

La quatrième saison de la Casa de Papel sur Netflix était attendu avec impatience par beaucoup de fans. Le retour des braqueurs les plus adorés de la planète, était guetté de pied ferme par les fans un peu partout sur la planète. Autant vous le dire tout de suite, le résultat s’est avéré plutôt décevant en ce qui nous concerne, malgré quelques scènes épiques.

La Casa de Papel, le braquage de trop ?

Il faut se souvenir que ce nouveau braquage n’était pas prévu. Les concepteurs de la série avaient pensé leur programme comme devant se terminer avec le casse de la Fabrique de la Monnaie. On le pressentait déjà un peu dans la saison 3 avec des événements qui tiraient en longueur. Mais c’est encore plus visible dans cette saison 4.

Ce qui fait en (grande) partie le charme de cette série, c’est la capacité du joueur d’échecs qu’est le Professeur à nous surprendre avec des tactiques et sa capacité à lire le jeu. Or, cela lui fait grandement défaut ici. Même le fameux « Plan Paris », ne réussit pas à nous mettre en émoi. Le fait même que son mental bascule en fonction de ses émotions, puis de la mort d’un personnage, suffisent à faire voler en éclats le personnage. Si on suit l’évolution de la série, rien n’aurait été rendu possible sans la mot de Nairobi, une incohérence qui saute aux yeux et montre la faiblesse inhérente à cette saison 4. Les engueulades entre les personnages manquent de réalisme et sonnent très forcées.

Au final, deux scènes réussissent pourtant à sauver cette saison 4. La mort de Nairobi tout d’abord et les événements qui lui sont directement liés. La Casa de Papel réussit alors à nous plonger complètement dans la tension du moment et jusqu’au bout, on pense qu’elle va s’en sortir, on prie pour elle. La seconde se déroule dans les cinq dernières minutes de la saison. Là où beaucoup s’imaginaient sans doute que le braquage allait prendre fin avec ces huit épisodes, il n’en est finalement rien.

Une chose est désormais presque sûre, cette quatrième saison ne devrait pas être la dernière. Mais on attend bien mieux du Professeur pour conclure ce braquage. Sinon, la Casa de Papel restera définitivement comme la série qui aura fait le braquage de trop.