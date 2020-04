La Casa de Papel sur Netflix : et si la saison 4 était la dernière ?

Ce vendredi 4 avril,c ‘est le grand jour pour beaucoup de fans de la Casa de Papel. La série espagnole, se dote d’une quatrième saison sur Netflix, pour la suite et fin d’un braquage particulièrement attendu. Mais alors que l’on se prépare tous à binge-watcher la suite des aventures du Professeur, de Tokyo et des autres, on doit aussi s’interroger. L’aventure va-t-elle continuer ? Aurons-nous le droit à une saison 5 ? Si rien n’est encore certain, la balance ne semble pas forcément pencher du côté que l’on souhaite.

La Casa de Papel, la fin d’une aventure ?

C’est Alvaro Morte, le génial acteur qui incarne le professeur qui s’est exprimé sur le sujet dans une interview donnée au site de Télé-Loisirs. Or, comme le résume le média, sa réponse pourrait bien « ne pas vous plaire ».

Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire de tourner mille saisons. Il faut savoir dire adieu aux personnages quand les séries fonctionnent. Je suis de ceux qui préfèrent rester sur une bonne impression.

Que conclure de cette réponse ? A l’heure actuelle, rien ne semble décidé comme il le dit d’entrée de jeu. Il ignore ou en tout cas prétend ignorer quelle est la décision qui a été prise par Netflix et l’équipe. Mais, il souligne aussi à quel point, la perspective d’une suite ne semble pas vraiment l’emballer. Il faut se souvenir que la série initialement diffusée à la télévision espagnole puis acquise par Netflix, ne devait pas aller plus loin que le braquage initial. La fin n’ouvrait d’ailleurs pas spécialement la voie à une nouvelle histoire.Mais, sous la pression de Netflix et des fans, un nouveau braquage a été imaginé. Difficile d’imaginer que le système puisse se répéter encore et encore. Profitez bien des prochains épisodes, ce sont sans doute les derniers…