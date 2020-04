La cérémonie des Oscars assouplit son règlement par rapport au streaming

À cause de la pandémie et des mesures prises pour l’endiguer, les salles de cinéma sont évidemment fermées. Devant cette situation, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) qui organise chaque année la cérémonie des Oscars, a du revoir son règlement.

Depuis l’année dernière, les plateformes de streaming comme Netflix peuvent concourir à condition que le film soit diffusé au moins pendant 7 jours à Los Angeles. Depuis des années, l’industrie du streaming se bat pour entrer dans le monde fermé du septième art, bien gardé par des grands noms comme Steven Spielberg.

Ce dernier considère que « la montée en puissance des services de streaming est clairement un danger très actuel pour tous ceux qui font des films. De moins en moins de réalisateurs vont se battre pour monter un budget, ou pour entrer en compétition à Sundance[…]. La plupart vont laisser le business de la SVOD financer leurs films avec la promesse d’une toute petite sortie en salles d’une semaine pour les qualifier pour les Oscars. »

Pourtant, la grave crise sanitaire que nous traversons actuellement pousse l’AMPAS à mettre de l’eau dans son vin en revoyant ce règlement. Dans un communiqué, publié par The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, on peut lire que les films disponibles uniquement en streaming sans être diffusés en salles, seront éligibles à être nominés pour la prochaine édition des Oscars.

Cette décision pourrait être l’occasion pour ces plateformes de prouver qu’elles proposent du contenu similaire à ce que le cinéma à l’habitude de produire, sans besoin de diffuser un film 7 jours pour satisfaire ce règlement archaïque. Pour rappel, lors des Oscars 2020, Netflix a été nominé 24 fois, et a récolté 2 récompenses. Si le monde du cinéma semble encore bouder le streaming, il semblerait que progressivement il soit accepté. Cette édition 2021 pourrait être un tournant majeur pour la reconnaissance du streaming.