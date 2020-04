La chef du design d’Oculus commercialise un masque de protection avec écran LED

Chez Oculus, la filiale de Facebook qui commercialise des casques de réalité virtuelle, l’épidémie de COVID-19 a été une occasion pour redoubler de créativité, et inventer un masque de protection high-tech aux multiples fonctions. Dans une vidéo publiée sur YouTube, la directrice du design de la société américaine a imaginé un nouveau masque qui permettrait d’afficher des messages grâce à des LED placés sur la partie visible aux autres.

Un masque pour faire respecter la distanciation sociale

Chelsea Klukas vient d’inventer un nouvel article pour sa marque Lumen Couture (spécialisée dans la fabrication d’accessoires de mode décalés) affichant fièrement des panneaux LED pouvant être connectés à notre smartphone. Cette semaine, la femme d’affaires, qui est également la directrice du design de la filiale Oculus, a décidé de répondre à la demande de sa communauté, qui la voyait porter des masques de protection classiques pour éviter la transmission du COVID-19.

Pour justifier l’intégration d’un écran LED dans un accessoire aussi simple qu’un masque, Chelsea Klukas a eu l’idée d’y afficher la distance conseillée pour éviter toute transmission avec les autres. « 6 FT », correspondant aux 6 pieds que les autorités sanitaires américaines tentent de faire respecter à l’intérieur du pays depuis plusieurs jours. La directrice du design d’Oculus veut tout de même avertir : « en guise de mise en garde, ce masque n’est rien d’autre qu’un masque fantaisiste, pour le plaisir. Ce n’est évidemment pas le moyen le plus efficace de respirer ».

En même temps, le masque n’a pas été vérifié pour connaître sa véritable efficacité. Il est proposé « à vos risques et périls », préférait indiquer sa créatrice, qui a décidé de le baptiser Led Matrix, et le proposer en précommande. Le produit devrait débuter ses livraisons début mai, et son prix a été fixé à 90 $. Il est équipé d’un écran de 512 LED, et peut être rechargé par USB. Grâce à une application Android, il est également possible de définir nous-mêmes un texte, voire de dessiner un motif. Chelsea Klukas précise que son autonomie varie entre 3 et 4 heures par charge complète.