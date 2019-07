La cigarette sur Netflix, c’est fini (ou presque)

Normalement, vous verrez moins de cigarettes ou de cigarettes électroniques sur la prochaine saison de votre série préférée sur Netflix. Comme le rapporte Variety, sur ses contenus originaux à destination des jeunes (PG 13 ou TV 14 et en-dessous), les personnages ne fumeront plus de cigarettes ni de cigarettes électroniques sauf si cela est justifié par des « raisons d’exactitude historique ou factuelle ». D’autre part, sur les contenus à destination d’un public plus âgé, la cigarette et la cigarette électronique seront également exclues sauf si cela est « essentiel à la vision créative de l’artiste ou à la définition de son personnage (important sur le plan historique ou culturel). »

En d’autres termes, Netflix admet que la cigarette à l’écran peut inciter ses utilisateurs au tabagisme. « Netflix soutient fermement l’expression artistique », a déclaré un porte-parole relayé Variety. « Nous reconnaissons également que le tabagisme est nocif et qu’une image positive à l’écran peut avoir une incidence négative sur les jeunes. »

Enfin, la société souhaite également mettre en place un système de notation qui permettra de noter ses contenus par rapport au tabagisme.

Netflix interpellé par une ONG

L’annonce de ces nouvelles mesures fait suite à une interpellation de Netflix par une l’ONG Truth Initiative qui a compté le nombre de fois où on voit des personnages fumer dans les contenus originaux de la plateforme.

Profitant de la sortie de la saison 3 de la série Stranger Things, l’ONG a publié un rapport indiquant qu’entre la saison 1 et la saison 2 de cette série, le nombre d’apparitions de la cigarette a augmenté de 44 %, passant de 182 fois à 262. Le même phénomène a été observé sur d’autres séries populaires, comme Unbreakable Kimmy Schmidt ou bien Orange Is The New Black.