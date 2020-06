La clef Xiaomi Mi TV Stick devrait bientôt débarquer en Europe

Xiaomi a annoncé qu’il allait lancer une clef HDMI destinée au marché allemand, ce qui suggère logiquement qu’elle fera son arrivée dans toute l’Europe lors de son lancement.

Baptisé Xiaomi Mi TV Stick, cette clef permet aux utilisateurs de profiter des services de SVoD —dont Netflix et Amazon Prime Video par exemple, en toute simplicité sur son téléviseur à l’aide de ce dispositif et d’une télécommande fournie avec. Ce dispositif devrait aussi permettre aux utilisateurs de profiter de la commande vocale grâce à l’intégration de Google Assistant.

Quelles hypothèses côté fiche technique pour la Xiaomi Mi TV Stick ?

La fiche technique de la Xiaomi Mi TV Stick n’est pas encore connue, mais des rumeurs évoquent déjà quelques caractéristiques. Ainsi, il est possible que le dispositif de la marque chinoise se dote d’un SoC Amlogic S905 Y2, d’un processeur Cortex-A53 quatre cœurs couplé avec un GPU Mali-G31MP2 avec 2 Go de RAM. 8 ou 16 Go de stockage eMMC au choix serait également au programme.

Le SoC permettrait un accès au contenu en haute définition grâce via HDCP, là où l’appareil pourrait aussi offrir la possibilité de visionner des contenus UltraHD en HDR. La clef fonctionnerait sous Android TV 9.0 avec la surcouche habituelle de la marque chinoise, ce qui semble logique au vu de l’intégration de Google Assistant.

Android Authority indique qu’il y a des chances que cette nouvelle clef Xiaomi Mi TV Stick soit aussi puissante que la Xiaomi Mi Box S bien que plus petite en termes de taille.

La date de sortie du Mi TV Stick n’est pas encore connue ni son prix. Toutefois, des informations assurent qu’elle sera commercialisée à moins de 50 euros, soit moins cher que la Xiaomi Mi Box actuellement accessible pour une soixantaine d’euros. D’autres rumeurs citées par Android Authority évoquent également un prix fixé à environ 80 dollars, soit près de 71 euros. En comparaison, la Fire TV Stick 4K d’Amazon coûte 59 euros contre 39 euros pour la version classique.