La découverte surprenante d’Alexander Gerst dans la Station Spatiale Internationale

Une découverte surprenante sur la Station Spatiale Internationale

Quand on pense à la Station Spatiale Internationale, le premier mot qui nous vient à l’esprit c’est moderne ou bien high-tech. Dans tous les cas on pense en premier aux nouvelles technologies. Bien sûr, tout n’a pas été dans ce registre depuis le début. Le film « Les Figures de l’Ombre » qui montre le rôle des femmes issues des minorités dans la conquête spatiale en montrait à ce niveau un bon exemple. On pouvait voir de grands tableaux noirs remplis de calculs.

Entre le bricolage et le saut dans l’espace luxueux de Thomas Pesquet ? Toute une aventure qui est aussi celle des avancées de l’informatique. L’astronaute Alexander Gerst vient à ce niveau-là de se rappeler à notre bon souvenir. En effet, l’Allemand a fait une découverte très particulière qu’il a partagée via un tweet sur son compte.

J’ai trouvé un endroit sur le #ISS qui n’a probablement pas été ouvert depuis un moment … # SpaceStation20th

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while… / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde… #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 20, 2018

On évite heureusement la (mauvaise blague)

Si vous êtes trop jeunes pour savoir ce qu’il se trouve sur cette image, ce sont des… disquettes. Au programme, Norton Utilities pour Windows 95 / 98 ou encore des données personnelles des astronautes.

Selon The Verge, il est probable que ces données concernent William Sheperd et Sergei Krikalev, qui étaient deux membres d’équipage en 2000 lors de la première mission habitée vers la Station Spatiale Internationale.

Il faut penser à remercier Alexander Gerst de ne pas nous avoir gratifiés de la blague récurrente sur Internet concernant la disquette. Celle dans laquelle un Millenial demande pourquoi est-ce que le bouton « Sauvegarder » a été imprimé en 3D. Il pensait sans doute à raison que sa blague suffirait à lui garantir un beau buzz. C’est réussi.

