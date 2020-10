La fiche technique et le prix du Huawei Mate 40 Pro sont en fuite

Il y a quelques jours, Huawei annonçait qu’il lèverait le voile sur le nouveau Huawei Mate 40 Pro et le reste de la gamme à la date du 22 octobre. Deux jours avant, le smartphone est au centre de nombreuses rumeurs qui lèvent le voile sur sa fiche technique et son prix. Autant dire que la surprise est un peu gâchée pour le constructeur. Les informations viennent du média allemand WinFuture —dont les sources sont habituellement fiables.

Quelle fiche technique pour le Huawei Mate 40 Pro ?

Si on se fie à ces fuites, le Huawei Mate 40 Pro devrait bel et bien avoir droit à un module photo arrondi, un nouveau design déjà évoqué et confirmé par une image officielle de teasing dévoilée par le constructeur il y a peu. Il profiterait aussi d’un capteur principal de 50 Mpx pour une ouverture à f/1,9. Au total, il se doterait de trois capteurs, soit un principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 20 Mpx (f/1,8) ainsi qu’un zoom x5 de 12 Mpx (f/3,4). On avait dit que la marque continuerait de miser sur un de ses points forts, soit la qualité des images. Cela pourrait être le cas, au point que le mode d’enregistrement du téléphone pourrait aller jusqu’à la 8K.

À l’avant du Huawei Mate 40 Pro, on retrouverait un module photo intégré directement dans le coin supérieur de l’écran. Il accueillerait un capteur photo de 13 Mpx et un capteur 3D permettant la reconnaissance faciale à l’utilisateur.

Plus globalement, le Huawei Mate 40 Pro aurait droit à un bel écran OLED incurvé de 6,76 pouces pour une définition de 2772 x 1344 pixels. L’écran profiterait également d’un capteur d’empreintes. Sinon, le téléphone se doterait d’un SoC Kirin 9000 gravé par TSMC en 5 nm accompagné d’une belle batterie de 4 400 mAh avec charge rapide de 65 W. Enfin, le nouveau modèle serait disponible avec 8 à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les services de Google ne sont toujours pas d’actualité en raison des sanctions imposées au constructeur chinois par l’administration Trump, ce qui reste un problème conséquent pour le marché européen habitué aux applications américaines.

Pas de chance pour Huawei, un autre leaker réputé du nom de Teme a révélé les prix du Huawei Mate 40 Pro quelques heures plus tard. Voici les tarifs probables :

Mate 40 Pro : 1100 euros

Mate 40 Pro+ : 1400 euros

Mate 40 RS : 2500 euros

Toutes ces informations seront confirmées ou infirmées par Huawei lors de son événement virtuel du 22 octobre.