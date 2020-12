La fintech continue de délaisser Pornhub

Moins d’une semaine après les nouvelles révélations du New York Times, les plus gros partenaires du site pornographique Pornhub se préparent à prendre une décision. Vendredi, un nouveau reportage du journal américain pointait du doigt les conduites de la plateforme, « autorisant et tirant profit » de contenus pornographique illustrant (ou utilisant) des scènes de viols sur adultes et enfants.

Visa et Mastercard ont publié dimanche des déclarations distinctes informant qu’elles seraient actuellement en train de décider quant à la suite de leur disponibilité sur Pornhub. Les deux réseaux de paiements sont quelque peu indispensables à MindGeek, la société-mère de Pornhub, qui y tire la plupart des revenus de ses abonnés premium et des différents achats réalisés sur le site.

American Express et PayPal sont déjà partis

La fintech continuerait de délaisser Pornhub si Visa et Mastercard en arrivait à la décision de rompre les liens avec la banque de MindGeek. American Express suit cette voie depuis quelque temps, et ne s’en limite pas à Pornhub : ses cartes bancaires ne sont pas admises pour les « sites web de contenu numérique pour adultes » rappelait Associated Press.

L’année dernière, un autre acteur de taille dans les transactions liées au porno, PayPal, avait largué les amarres. C’était le 14 novembre, et l’explication provenait de paiements non-autorisés : « Suite à un examen, nous avons découvert que PornHub a effectué certains paiements commerciaux via PayPal sans demander notre autorisation. Nous avons pris des mesures pour empêcher ces transactions de se produire » rapportait le géant du paysage fintech.

Dans un communiqué en réponse à PayPal, MindGeek déclaré être « dévasté par la décision de PayPal d’arrêter les paiements à plus de cent mille artistes qui comptent sur eux pour leur subsistance ».

Tolérance zéro, mais affaire en cours

MindGeek n’est pas une entreprise cotée en bourse et Pornhub ne dévoile jamais ses résultats financiers. Il est certain que l’activité du site pèse des centaines de millions de dollars, et que Visa et Mastercard feraient certainement très mal à la plateforme en supprimant leur méthode de paiement respective, toutes les deux jugées de confiance par les utilisateurs. Mais l’inverse est aussi pris en compte et montre une petite rigidité des deux géants de la finance à choisir de partir.

Mastercard, dans son courrier d’annonce dimanche, déclarait travailler « avec la banque de MindGeek pour comprendre cette situation, en plus des autres mesures qu’elle a déjà prises ». L’émetteur de carte bancaires ajoutait qu’une « tolérance zéro pour les activités illégales sur notre réseau » ferait en sorte de prendre des « mesures immédiates » si les allégations du New York Times étaient fondées.