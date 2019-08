La fintech Raisin rachète Fairr pour s’attaquer aux retraites

Raisin est une jeune pousse allemande spécialisée dans les solutions d’épargne en ligne. Après avoir bouclé un tour de table de 100 millions d’euros au premier semestre, la fintech a depuis réalisé quelques acquisitions stratégiques pour renforcer sa position sur différents créneaux.

Elle a officialisé tout d’abord le rachat de la banque allemande MHB (pour bénéficier d’une licence bancaire européenne) en mars dernier et depuis rebaptisée « Raisin Bank », avant de mettre la main il y a quelques heures sur Fairr.

Fairr est une plateforme qui permet aux allemands de préparer leur retraite en investissant sur des produits financiers (composés d’ETF) conçus par la société. Celle-ci a déjà bénéficié du soutien de nombreux investisseurs locaux comme IBB Investitionsbank Berlin, Pro7Sat.1 Accelerator mais également Transamerica Ventures ou Söderberg & Partners.

🚨Raisin is a marketplace for cost-effective & transparent deposits, investments — and pension funds. 🚨

Raisin has acquired German retirement plan specialist fairr and we couldn’t be more excited to have the fairr team join us. @Fairrde #fintech #savingshttps://t.co/eTwIwZFfQv

— Raisin (@Raisin_EN) August 27, 2019