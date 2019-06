Cette fonctionnalité cachée d’Instagram qui sait tout de vous (ou pas)

Ce n’est pas une surprise, les réseaux sociaux, Facebook en tête (et donc ses filiales) savent tout de vous. Ou en tout cas c’est ce que nous imaginons, la plupart du temps à raison. Il n’est donc pas surprenant de découvrir que certains d’entre eux gardent au chaud une liste relativement bien cachée qui détaille en quelques mots vos principaux centres d’intérêt.

C’est ce que fait en tout cas Instagram, qui a déjà de quoi bien s’occuper avec son milliard d’utilisateurs quand il s’agit de brasser de la grosse donnée, a fortiori quand le compte d’une partie de ces derniers est relié à leur profil Facebook, la maison-mère.

Du coup, le réseau social des fans de photo (et de pause, surtout) recueille toutes vos petites habitudes et vos préférences dans son application pour dresser votre profil afin de vous pousser des publicités et autres posts sponsorisés censés correspondre à ce dernier. Problème : si vous allez fouiller dans la liste de vos préférences, nommée « Centres d’intérêt publicitaires », il se peut que vous soyez surpris par certaines, qui, disons-le ne correspondent absolument pas à la réalité. Non seulement elles ne correspondent pas, mais nombre d’entre elles sont totalement fantaisistes car vous aurez beau chercher un lien avec l’une de vos récentes activités sur Insta, Facebook ou même la vraie vie (géolocalisation, etc) vous n’en trouverez pas. Plusieurs personnes dans mon entourage ont fait le test, et chaque fois, si certains résultats sont à peu près pertinents, d’autres sont complètement WTF.

La liste WTF d’Instagram

Pour ne parler que de mon exemple personnel, sur Instagram, une poignée des centres d’intérêts affichés m’interroge et prêterait même à sourire, car si j’en crois cette liste je serais très adepte de choses comme « Association sud-asiatique pour la coopération régionale », « exposition canine » (haha), « Bali » (dont je n’ai jamais parlé et où je n’ai jamais mis les pieds) ou encore… « K-pop » (mais AU SECOURS !). Le reste est un peu plus réaliste mais tellement bateau que cela doit figurer dans à peu près tous les profils.

Bref, je ne sais pas si l’on doit sourire ou s’inquiéter d’un tel décalage avec la réalité, mais une chose est sûre : si Facebook, Instagram et consorts nous « connaissent » aussi bien que cela, nous n’avons pas trop de souci à nous faire. En revanche si l’on estime que ce que savent les réseaux sociaux de nous pourrait un jour se retourner contre nous, je préférerais par exemple qu’Instagram ne me trouve pas un centre d’intérêt avec un mouvement terroriste (ou les Gilets Jaunes).

Rappelons toutefois que savoir ce que les réseaux sociaux savent de nous et pourquoi ils affichent certaines publicités est devenu un droit, et que nous sommes censés y avoir accès sur demande.

Pour accéder à cette drôle de liste sur Instagram, c’est par ici :

dans l’application, allez sur votre profil cliquez sur les trois petits traits en haut à droite cliquez sur Paramètres en bas à droite cliquez sur Sécurité dans Données et historique, cliquez sur Accéder aux données scrollez tout en bas de l’écran et dans Pubs – Centres d’intérêts publicitaires, cliquez sur Voir tout vous y êtes, si vous voulez avoir la liste complète, cliquez sur le bouton bleu Voir plus

Maintenant, rigolez. Ou frissonnez.