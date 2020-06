La gamme Philips Hue évolue et s’agrandit

Aujourd’hui la gamme Philips Hue évolue et se garnit davantage. Si la nouvelle ampoule connectée ne permet aucun réglage fantaisiste de la température de couleur, elle éclaire jusqu’à 100 W alors que l’actuelle n’équivaut qu’à 60 W. L’éclairage était jusqu’à présent l’un des points faibles de Philips Hue, toutefois ces améliorations devraient convaincre bien plus de consommateurs. Par ailleurs, ces nouvelles sont légèrement plus grandes, ce qui ne devrait pas poser de problèmes dans la plupart des cas à moins que la A19 soit déjà proche de toucher l’abat-jour ou la paroi de la lampe.

Les ampoules A21 seront disponibles à partir du mois de juillet au prix de 20 dollars l’unité, à titre de comparaison les ampoules blanches A19 se vendent aux alentours de 15 dollars l’unité. Comme les ampoules A19, les ampoules A21 sont évidemment compatibles avec le Bluetooth. Philips a mis à jour d’autres produits de sa gamme Hue comme la Hue Lightstrip qui devient Hue Lightstrip Plus. La seule différence est l’intégration du Bluetooth avec de pouvoir la bande lumineuse sans hub. Cette nouvelle version offre également la possibilité de couper la guirlande comme on le souhaite.

Philips Hue prend soin de vous apporter un maximum de confort

Philips présente également un nouvel objet intitulé Hue Bloom, il s’agit d’une lampe de chevet qui est censée avoir des couleurs plus riches. Cette lampe devrait être lancée à la fin du mois de juillet au prix de 70 dollars. Au fil des années, Philips Hue s’est améliorée pour proposer la meilleure des expériences pour agrémenter votre quotidien. La dernière grosse nouveauté est l’intégration du Bluetooth à la plupart des objets au lieu de se servir du hub, qui par la même occasion permet d’économiser 60 dollars. Grâce au Bluetooth, votre maison connectée est entièrement gérable depuis votre smartphone. Si pour le moment il existe encore quelques freins, Philips Hue a fait d’énormes progrès et cela ne devrait pas s’arrêter.