La Huawei Watch GT 2e a sa date de présentation officielle

C’est confirmé, la Huawei Watch GT 2e verra le jour le 26 mars 2020. Cette date est également celle de la présentation des P40 et P40 Pro, deux smartphones d’une gamme qui contribue chaque année à la renommée du constructeur chinois.

Quelles caractéristiques pour la Huawei Watch GT 2e ?

À l’origine, ce dernier avait prévu de tenir un événement à Paris comme il le fait régulièrement pour ses présentations. Compte tenu du confinement total et de l’interdiction de tous les rassemblements, la keynote aura lieu en visioconférence.

Pour ce qui est de la Huawei Watch GT 2e, elle se présente comme le successeur logique de la Huawei Watch GT 2 —présentée en même temps que les Mate 30 et Mate 30 Pro lors du deuxième trimestre 2019. Difficile de connaître les fonctionnalités de la nouvelle montre connectée du constructeur, mais on peut déjà supposer qu’elle embarquera logiquement les caractéristiques du modèle précédent.

D’ailleurs, la Huawei Watch GT 2 avait remporté un succès assez franc —malgré l’hégémonie de l’Apple Watch sur le marché, grâce à ses 14 jours d’autonomie dus à la batterie de 455 mAh. I devrait en être de même pour la nouvelle montre. dans le cas du modèle précédent, le temps de charge était d’une heure.

De son côté, la Huawei Watch GT 2e devrait se doter d’un écran AMOLED de 1,39 pouces 454×454 pour un diamètre assez imposant de 46 mm. Côtés fonctionnalités, on devrait retrouver le GPS, le nombre de pas, le sommeil et le rythme cardiaque. La montre embarquerait aussi le HiSilicon Hi1132, un SoC ARM Cortex-M3 à faible consommation d’énergie et 16 Mo de RAM.

Le prix de la Huawei Watch GT 2e n’est pas connu. En comparaison, la montre connectée dévoilée en 2019 est actuellement commercialisée au tarif de 229,99 euros pour le modèle 46 mm Sport.

Pour ce qui est des Huawei P40 et P40 Pro, des fuites évoquent la possibilité que la marque dévoile trois modèles, dont un qui serait particulièrement premium. Le dos en céramique de l’appareil ne serait pas sans rappeler que le Samsung Galaxy S10+ dévoilé l’an dernier.

Rendez-vous le 26 mars pour toutes les confirmations (ou non).